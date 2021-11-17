اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 17 نوفمبر 2021 10:50 م
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

حبس تشكيل عصابى تخصص فى سرقة "التوك توك" بالإسكندرية

الأربعاء، 17 نوفمبر 2021 09:19 م
حبس تشكيل عصابى تخصص فى سرقة "التوك توك" بالإسكندرية توك توك - صورة أرشيفية
الإسكندرية أسماء على بدر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قررت نيابة مينا البصل بالإسكندرية، حبس تشكيل عصابي مكون من 7 عاطلين 4 أيام علي ذمة التحقيقات، بعد اتهامهم بارتكاب وقائع سرقات التوك توك بطريق كسر الكونتاك، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة والتحفظ على المضبوطات.

تلقي اللواء محمود أبو عمرة، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط مباحث قسم شرطة مينا البصل، يفيد بورود معلومات سرية بقيام تشكيل عصابي مكون من 5 عاطلين تخصص نشاطهم الإجرامي في سرقة مركبات الـ"توك توك" في الإسكندرية.
 
كشفت التحريات، أن المتهمين لاثنين منهم معلومات جنائية، وجميعهم مقيمين بدائرة قسم شرطة منيا البصل بالإسكندرية، بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه في ارتكاب وقائع سرقات مركبات "التوك توك" بأسلوب "كسر الكونتاك وتوصيل الأسلاك"، متخذين من دائرة قسم منيا البصل بالإسكندرية مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامي.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام تم عمل كمين واستهدافهم وألقي القبض عليهم وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم 7 وقائع بدائرة قسمي شرطة "منيا البصل، كرموز" بالإسكندرية، وبإرشادهم ضبط المركبات المستولى عليها لدى عميلين "سيئ النية" شخصين، لأحدهما معلومات جنائية، مقيمان بالمحافظة، وضبط الآخرين والمسروقات واتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة التحقيقات.

الاسكندريه

اخبار مصر

اخبار المحافظات

امن الاسكندريه

سرقة

التوك توك

اخبار

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة