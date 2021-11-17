حبس تشكيل عصابى تخصص فى سرقة "التوك توك" بالإسكندرية

الإسكندرية أسماء على بدر





تلقي اللواء محمود أبو عمرة، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط مباحث قسم شرطة مينا البصل، يفيد بورود معلومات سرية بقيام تشكيل عصابي مكون من 5 عاطلين تخصص نشاطهم الإجرامي في سرقة مركبات الـ"توك توك" في الإسكندرية. قررت نيابة مينا البصل بالإسكندرية ، حبس تشكيل عصابي مكون من 7 عاطلين 4 أيام علي ذمة التحقيقات، بعد اتهامهم بارتكاب وقائع سرقات التوك توك بطريق كسر الكونتاك، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة والتحفظ على المضبوطات.تلقي اللواء محمود أبو عمرة، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط مباحث قسم شرطة مينا البصل، يفيد بورود معلومات سرية بقيام تشكيل عصابي مكون من 5 عاطلين تخصص نشاطهم الإجرامي في سرقة مركبات الـ"توك توك" في الإسكندرية.

كشفت التحريات، أن المتهمين لاثنين منهم معلومات جنائية، وجميعهم مقيمين بدائرة قسم شرطة منيا البصل بالإسكندرية، بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه في ارتكاب وقائع سرقات مركبات "التوك توك" بأسلوب "كسر الكونتاك وتوصيل الأسلاك"، متخذين من دائرة قسم منيا البصل بالإسكندرية مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامي.



عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام تم عمل كمين واستهدافهم وألقي القبض عليهم وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم 7 وقائع بدائرة قسمي شرطة "منيا البصل، كرموز" بالإسكندرية، وبإرشادهم ضبط المركبات المستولى عليها لدى عميلين "سيئ النية" شخصين، لأحدهما معلومات جنائية، مقيمان بالمحافظة، وضبط الآخرين والمسروقات واتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة التحقيقات.