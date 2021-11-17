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تنمية لكل المصريين.. قفزة فى خدمات الجمهورية الجديدة (إنفوجراف)

الأربعاء، 17 نوفمبر 2021 05:08 م
تنمية لكل المصريين.. قفزة فى خدمات الجمهورية الجديدة (إنفوجراف) حياة كريمة
أسماء أمين

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ساهمت مبادرة حياة كريمة فى تحسين معيشة المواطنين فى الريف المصري من خلال تنفيذ العديد من المشروعات كالصرف الصحى والمياه والوحدات الصحية والمدارس والغاز وغيرها من الخدمات.

وتهدف مبادرة "حياة كريمة" إلى تحويل أكثر من 4670 قرية مصرية إلى مجتمعات ريفية مستدامة، وتم تصنيف هذه المبادرة من قبل الأمم المتحدة كأحد أفضل الممارسات الدولية لأهداف التنمية المستدامة؛ لما لها من أثر إيجابى فى خفض معدلات الفقر، كونها أكبر مبادرة تنموية فى العالم تستهدف أكثر من 58 مليون مواطن من سكان مصر.

 

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حياة كريمة

الريف المصرى

مشروعات حياة كريمة

الاقتصاد الاخضر

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