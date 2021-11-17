تدشين المعرض الميدانى الرقمى لـ"السنة النبوية" فى المسجد الحرام.. صور

ريهام عبد الله

دشن الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، الرئيس العام لشئون المسجد الحرام والمسجد النبوي، معرض وكالة شئون المعارض والمتاحف تحت عنوان: "معرض السنة النبوية بالمسجد الحرام"، بحضور وكيل الرئيس العام لشؤون المعارض والمتاحف المهندس ماهر بن منسي الزهراني، والوكيل المساعد لشؤون المعارض والمتاحف سطام بن منير المطرفى، والذى أشرفت على تنفيذه الإدارة العامة لمعارض المسجد الحرام.



وكشف موقع رؤية السعودية "2030"، أن المعرض إلى التعريف بالسنة النبوية ونشر جهود المملكة العربية السعودية في نشر رسالة الدين الحنيف ومبدأ الوسطية والاعتدال وتعزيز دور الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي التوجيهية والإرشادية من خلال رسالة الحرمين الشريفين للعالم أجمع.



وأعرب الرئيس العام لشئون المسجد الحرام والمسجد النبوي عن سعادته البالغة بهذه الجهود المباركة والتي تخدم الأمة الإسلامية وتسمح بالتعريف والتشريع الثاني للدين الحنيف، ولفت إلى أن الدولة لا تألوا جهداً في خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما.



وقال الموقع: "وبين أن هذه المبادرات والمعارض المقامة في رحاب الحرمين الشريفين تأتي وفق توجيه القيادة الرشيدة، لما فيه خير للأمة الإسلامية والتعريف بالإسلام وقيم التسامح، ومن خلال الوصف الدقيق لسيرة خاتم الأنبياء والمرسلين صلى الله عليه وسلم، ويقدم المعرض الإسلام في سمته الجليل، وثوبه الجميل من خلال شخصية النبي محمد صلى الله عليه وسلم، والتعريف بكريم آدابه، وعظيم أخلاقه، وسمو شريعته، وبث روح الحب والخير ومعاني الرحمة والإنسانية والاعتدال والتسامح والتعايش".



المعرض



وأضاف أن الرئاسة حققت خلال الفترة الماضية نقلة نوعية وملحوظة في مجال التقنيات الحديثة والتي تحقق رؤية المملكة العربية السعودية (2030) من خلال تسخير الرقمنة في جميع أنشطتها، والتى تستهدف قاصدي الحرمين الشريفين، وتسليط الضوء على منجزاتها الجليلة في خدمة الإسلام والمسلمين.

تدشين المعرض





جانب من المعرض





صور المعرض





صور من المعرض

وقال وكيل الرئيس العام لشؤون المعارض والمتاحف الزهراني، أن المعرض الميداني الرقمي متاح للزوار وقاصدي المسجد الحرام على مدى شهر من تاريخ تدشينه، كما يحتوي على مخطوطات رقمية والتي وفرت بالتعاون مع مكتبة الحرم المكي الشريف، كما يقدم عددا من المنشورات وكتبا عن سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، كما يحتوي المعرض على وسائل عرض متطورة وحديثة لعرض الحقائق والمعلومات المتعلقة بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وسيرته، مع ما يتعلق بها من علوم ومعارف، من خلال مرجعية علمية فائقة ترتكز على الإرث المعرفي الإسلامي، وكذلك عرضت عددا من التطبيقات الإلكترونية، وهي لوامع الأذكار، ومنارة الحرمين الشريفين، وشهد المعرض عرض الأفلام.



تجد الإشارة إلى أن الرئاسة أقامت العديد من المعارض داخل المسجد الحرام للتعريف بعظم الدين الحنيف، ونشر رسائلها التوجيهية والإرشادية لقاصديه.