اليوم السابع
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تحرير 1560 مخالفة تجاوز السرعة المقررة على الطرق خلال 24 ساعة

الأربعاء، 17 نوفمبر 2021 12:18 م
تحرير 1560 مخالفة تجاوز السرعة المقررة على الطرق خلال 24 ساعة المرور - أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي

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واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الإنضباط ، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم، حيث أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط (5613) مخالفة مرورية متنوعة، من بينها (1560) مخالفة تجاوز السرعة المقررة.

ونجحت الجهود في تحرير (111) مخالفة السير بدون تراخيص، و(5) مخالفات الدراجات النارية، و(11) مخالفة موقف عشوائى، و(40) مخالفة لشروط التراخيص.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية.

 

 

 


المرور

حملات مرورية

الطرق

حوادث

حملات امنيه

مخالفات مرورية

عقوبة تجاوز السرعة

الإدارة العامة للمرور

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