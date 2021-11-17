تجديد حبس متهمين بتزوير الأختام والأوراق الرسمية فى الموسكى 15 يوما

كتب سليم على

جدد قاضى المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة، حبس متهمين 15 يومًا على ذمة التحقيقات، لاتهامهما باصطناع وتزوير الأختام والأوراق الرسمية فى الموسكى، وترويجها على عملائهما.

كانت النيابة قررت حبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطالبت رجال المباحث بسرعة التحريات حولهما للوقوف على نشاطهما لاستكمال التحقيقات، ووجهت لهما تهمة التزوير.

تمكنت قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث تأمين الطرق والمنافذ بمديرية أمن القاهرة من ضبط أحد الأشخاص حال استقلاله سيارة ملكه، وبحوزته (5 خاتم شعار الجمهورية لجهات مختلفة، وشهادات منسوبة لإحدى الجهات، توكيلات خاصة، عقود بيع نهائية ودفاتر، وشهادات حيازة زراعية منسوبة لإحدى الإدارات الزراعية "جميعهم مزورين"- مبلغ مالى).

بمواجهته اعتراف بحيازته للمضبوطات بقصد إستخدامها فى تزوير الأوراق والتوكيلات الرسمية ومحاضر توثيق الشهر العقارى وأقر بتحصله على الأختام المضبوطة من صاحب محل أختام كائن بدائرة قسم شرطة الموسكى بالقاهرة، تم تحديده وضبطهوتبين أنه "له معلومات جنائية"، وبحوزته (جهاز كمبيوتر بمشتملاته، 2 شهادة منسوب صدورها لإحدى الجامعات، هاتف محمول، مبلغ مالى).

بمواجهته بما جاء بأقوال المتهم الأول أيدها وأقر بقيامه بتزوير وإصطناع الأختام والأوراق المضبوطة بحوزة المتهم المشار إليه والمنسوب صدورها لجهات حكومية بإستخدام جهاز الكمبيوتر المضبوط بحوزته مقابل تحصله على مبالغ مالية.