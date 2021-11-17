اليوم السابع
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الأربعاء، 17 نوفمبر 2021 12:36 م
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تجديد حبس طالب 15 يوما بتهمة التعدى على صديقه فى مدينة السلام

الأربعاء، 17 نوفمبر 2021 12:06 م
تجديد حبس طالب 15 يوما بتهمة التعدى على صديقه فى مدينة السلام حبس- أرشيفية
كتب أحمد حسنى

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قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح السلام، تجديد حبس طالب بتهمة التعدى على صديقه بمدينة السلام، 15 يوماً على ذمة التحقيقات، كما أمرت النيابة باستعجال التحريات حول الواقعة.
 
 
وكشفت التحقيقات الأولية، أن المتهم صديق المجني عليه وعندما حاول التحصل منه على بعض الأموال كرهاً، رفض المجني عليه إعطاءه، غتعدي عليه بسلاح أبيض، ما أدى إلى إصابته بإصابات بالغة.
 
 
بداية الواقعة بورود بلاغ لقسم شرطة السلام، تفيد بقيام طالب بإصابة زميله بسلاح أبيض "كتر" بعد مشاجرة نشبت بينهما أمام إحدى المدارس بالسلام، وبإجراء التحريات اللازمة تم تحديد المتهم وضبطه.
 

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