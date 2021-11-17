تجديد حبس ربة منزل متهمة بالاشتراك فى خطف حفيدها أثناء الرؤية بالشرقية

وكانت حررت أسرة طفل بلاغًا بمركز شرطة ديرب نجم بالشرقية، يتهمون فيه أسرة والد الطفل بخطف الصغير من جدته. تلقى اللواء محمد والي، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ من جدة الطفل 4 سنوات جدته لوالدته ، يتهمون فيه أسرة والد الطفل بخطف الصغير حال رؤية جدته لوالده له في مركز شباب قرية صهبرة، حيث يحرص جد الطفل لوالدته على إحضار الطفل كل يوم جمعة لأسرة والده، بشكل منتظم.

وتبين أن الطفل يعيش رفقة جدته لوالدته في قرية صهبرة التابعة لمركز ديرب نجم؛ وذلك بعد وفاة والدته أثناء ولادته، وأن واقعة الخطف حدثت حال رؤية جدته لوالده له في مركز الشباب الموجود أمام قبر والدة الطفل، حيث قام الأب بخطف الطفل، وتبين أن الأب كان يعمل بالخارج وعاد من فترة، واتهم جد الطفل جدته لوالده والأب بالاشتراك وتدبير واقعة الخطف.