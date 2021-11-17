اليوم السابع
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بدء جلسة إعادة محاكمة محمود عزت بقضية "اقتحام الحدود الشرقية"

الأربعاء، 17 نوفمبر 2021 12:30 م
بدء جلسة إعادة محاكمة محمود عزت بقضية "اقتحام الحدود الشرقية" المستشار محمد شيرين فهمى ـ أرشيفية
كتب إيهاب المهندس

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بدأت منذ قليل محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، اليوم الأربعاء، نظر إعادة محاكمة محمود عزت، القائم بأعمال مرشد جماعة الإخوان الإرهابية السابق، فى اتهامه بقضية اقتحام الحدود الشرقية، والذى صدر ضده فيها حكما غيابيا بالإعدام شنقا.

 

يذكر أن محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار شعبان الشامى، قضت فى 16 يونيو 2015، بالسجن المؤبد لـ 20 متهما والإعدام شنقا للقائم بأعمال المرشد السابق محمود عزت، و99 آخرين لاتهامهم فى قضية اقتحام السجون المصرية، والاعتداء على المنشآت الأمنية والشرطية وقتل ضباط شرطة إبان ثورة يناير 2011.

 

تعود وقائع القضية إلى عام 2011 إبان ثورة يناير، على خلفية اقتحام سجن وادى النطرون والاعتداء على المنشآت الأمنية، وأسندت النيابة للمتهمين فى القضية تهم "الاتفاق على إحداث حالة من الفوضى لإسقاط الدولة المصرية ومؤسساتها، وتدريب عناصر مسلحة لارتكاب أعمال عدائية وعسكرية داخل البلاد، وضرب واقتحام السجون المصرية".


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