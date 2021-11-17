واستدعت وزارة الخارجية النمساوية السفير الكرواتي في فيينا دانيال جلونسيتش وأبلغته بالاحتجاج الشديد والانزعاج من التصريحات المقلقة للغاية التي أدلى بها الرئيس الكرواتي.

كما شددت النمسا على أن تصريحات ميلانوفيتش مرفوضة بأشد العبارات الممكنة وذلك خلال مقابلة السفير الكرواتي مع الأمين العام لوزارة الخارجية النمساوية بيتر لونسكي-تيفنثال.



وقال المسئول النمساوي أن المقارنة بين التدابير ضد جائحة (كوفيد -19) والفاشية أمر غير مقبول، موضحا أن مسئولية حماية الناس تقع على عاتق الحكومة في النمسا.