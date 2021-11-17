المشدد 3 سنوات لعامل وعاطل لحيازتهما هيروين لترويجه بالشرقية

عاقبت محكمة جنايات الزقازيق بالشرقية، الدائرة الثانية عشر، بمعاقبة عامل بمصنع وعاطل بالسجن المشدد 3 سنوات وتغريمهما 10 آلاف جنيه، لحيازتهما كمية من مخدر الهيروين بقصد الاتجار بمدينة العاشر من رمضان.

صدر الحكم برئاسة المستشار نسيم على بيومى، وعضوية المستشارين، محمد أحمد السيد ، وسامى زين العابدين، والوليد حسين مكي ، وأمانة سر يامن محمود، و اسلام محجوب.

تعود أحداث القضية رقم 3918 لسنة 2021 جنايات قسم أول العاشر،عندما تلقى اللواء عمرو رءوف، مدير المباحث الجنائية بالشرقية، إخطارا من مأمور قسم أول العاشر من رمضان، يفيد قيام " إسماعيل ف س" 24 سنة عامل بمصنع، و" محمود ج ع " 24 سنة عاطل مقيمان دائرة العاشر من رمضان بحيازة مواد مخدرة، بقصد الاتجار والترويج .

عقب تقتين الإجراءات تم القبض عليهما وبحوزتهما 9 جرام مخدر الهيروين وسلاح نارى فرد خرطوش، وتم إحالتهما من قبل المستشار محمد الجمل، المحامى العام لنيابات جنوب الشرقية، إلى محكمة الجنايات التى أصدرت حكمها المتقدم.