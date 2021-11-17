اليوم السابع
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أكرم القصاص
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المجموعة البافارية للسيارات تؤكد استمرار تقديم خدمات الصيانة: لدينا كميات كبيرة من قطع الغيار

الأربعاء، 17 نوفمبر 2021 10:51 م
المجموعة البافارية للسيارات تؤكد استمرار تقديم خدمات الصيانة: لدينا كميات كبيرة من قطع الغيار اعمال صانة السيارات البافارية

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تعمل المجموعة البافارية للسيارات بصفة مستمرة على راحة عملائها وتلبية احتياجاتهم  فى خدمة و صيانة سياراتهم في أي مكان، لذلك فهى تؤكد حرصها التام على التعامل مع جميع العملاء .

 

وشددت المجموعة عن توافر مجموعة كبيرة من قطع الغيار الاصلية  فى مراكز الصيانة المعتمدة و التى تعمل جميع أيام الاسبوع .

 

وأكدت المجموعة  البافارية على ان مراكز الخدمة فى مناطق القطامية  و أبورواش و الاسكندرية تعمل بكامل طاقتها لخدمة السادة العملاء ، بالإضافة إلى سيارات الخدمة المتنقلة التى تعمل على مدار اليوم لمواجهة أعطال الطريق الطارئة ، و ذلك من خلال الارقام التالية . 

 

وتشمل الخدمة و الصيانة جميع أعمال السمكرة و الطلاء ، بالإضافة إلى الأعمال الفنية للصيانات الأخرى، وتتوافر داخل مراكز الصيانة السابق ذكرها العديد من قطع الغيار والكماليات ، ويمكنك حجز موعد لصيانة سيارتك بالاتصال على رقم الخط الساخن 19269.

 


المجموعة البافارية

البافارية للسيارات

المجموعة البافارية للسيارات

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