المتهم بسرقة شركة فى القاهرة يعترف: استوليت على الأجهزة بـ"أسلوب التسلق"

كتب كريم صبحى

قررت نيابة النزهة، إحالة عامل للمحاكمة أمام محكمة الجنح، بتهمة سرقة أجهزة إلكترونية وهاتف محمول من داخل شركة بأسلوب التسلق.

اعترف المتهم بارتكابه الواقعة، وكشف أنه تخصص في سرقة المحال التجارية والشركات بعد مراقبتها ومعرفة مواعيد فتح المحال والشركات، ثم التسلل إلى داخلها بأسلوب التسلق.

وكشفت أجهزة الأمن ملابسات واقعة سرقة شركة للتجارة الإلكترونية بالقاهرة، وضبط مرتكب الواقعة فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة النزهة بمديرية أمن القاهرة بسرقة (عدد 6 جهاز "لاب توب"، هاتف محمول، عدد 2 هارد ديسك، شاشة تليفزيون، كاميرا ديجتال) من داخل شركة للتجارة الإلكترونية كائنة بدائرة القسم.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة (أحد الأشخاص- "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة قسم شرطة السلام أول بالقاهرة).

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بأسلوب "التسلق"، وتم بإرشاده ضبط كافة المسروقات المستولى عليها بمسكنه، لتأمر النيابة بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيق.