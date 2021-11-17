القضاء الإدارى يقضى بإدراج عضو مستبعد من انتخابات النادى الأهلى

كتب أحمد عبد الهادى

قضت محكمة القضاء الادارى بقبول الدعوى المقامة من وليد توفيق الفيل- أستاذ جامعى، التى طالب فيها بوقف قرار عدم قبول اوراق المدعى للترشح وحرمانه من حقه الدستورى والقانونى، مع مايترتب على ذلك من كافة الآثار أخصها قبول أوراق ترشح الطاعن وخوض منافسات العملية الانتخابية على منصب نائب رئيس النادى الأهلى للرياضة البدنية بالجمعية العمومية المزمع إنعقادها يومى ٢٥ و٢٠٢١/١١/٢٦.

وقال توفيق فى دعواه، انه بمناسبة دعوة مجلس ادارة النادي الأهلي للرياضة البدنية لإجراء إنتخابات لإختيار مجلس إدارة جديد ، وذلك يومي 25 و 26 نوفمبر لعام 2021 طبقاً لأحكام قانون الرياضة رقم 71 لسنه 2017 ونصوص لائحة النظام الأساسي للنادي الاهلي المنشورة بالوقائع المصرية بالعدد تابع (ب) بتاريخ 10 أكتوبر سنة 2018.

وأضاف، أنه بصفته عضواً عاملاً بالنادى الأهلى للرياضة البدنية برقم عضوية / ٢٠- ١٩٤١٩- ۱۹۸۸- ٢١٦١٣٢ قد تقدم بالفعل بأوراق ومستندات ترشحه على منصب نائب رئيس مجلس الإدارة يوم الجمعة الموافق 22 أكتوبر 2021 وذلك خلال الموعد القانوني المحدد بالمادة ٦٥ من لائحة النظام الأساسي للنادي بكافة الأوراق المطلوبة،والمنصوص عليها بالمادتين 55 و56 من اللائحة سالفة الذكر، إلا أنه قد فوجئ بالمستشار القانوني للنادي ومعه موظفى النادي المختصين وممثلة الجهة الإدارية برفض قبول إستلام أوراق ترشحه لمنصب نائب رئيس النادي على سند من القول بعدم تقديمه مايفيد موقفه من التجنيد، وذلك رغم بلوغه سن 57 عاما وقت تقديم المستندات مما يعني انه غير مطلوب اصلا، مما يظهر تعنت النادي وموظفية مما حدا به لرفع الطعن الماثل.