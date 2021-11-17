القبض على هارب من 5 ملايين جنيه غرامات وتنفيذ 5 آلاف حكم قضائى متنوع

كتب محمود عبد الراضى

شن قطاع الأمن العام بمُشاركة الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة والأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، حملة أمنية مدعومة بمجموعات من قطاع الأمن المركزى استهدفت دائرة مركز شرطة طوخ وعدد من الدوائر والأقسام والمراكز بنطاق مديرية أمن القليوبية.

أسفرت جهود الحملة عن ضبط (7) قضايا اتجار فى المواد المخدرة، ضُبط خلالها (كميات من المواد والأقراص المخدرة المتنوعة) بحوزة (6) متهمين "لعدد 3 منهم معلومات جنائية، وتنفيذ (5465) حكما قضائيا متنوعا.

وكشفت أجهزة الأمن ملابسات واقعة سرقة سيارة نقل وتحديد وضبط الجناه فى إطار جهود وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة المنيا من (سائق ، مقيم بإحدى القرى بمحافظة أسيوط) بأنه يمتلك سيارة نصف نقل مُحملة بـرؤوس ماشية ويستقلها (3 أشخاص، وجميعهم مقيمين بذات القرية)، وأنه ورد له إتصال تليفونى من (سائق، مقيم بذات القرية) وقرر له بمشاهدة سيارته يقودها أحد الأشخاص غير قائدها فقام الأخير بملاحقتها، إلا أن قائدها قام بالتخلى عنها ولاذ بالهرب بدائرة المركز .

بالانتقال لمحل البلاغ وأثناء الفحص حضر مُستقلى السيارة سالفى الذكر وأقروا بأنه حال سيرهم بالسيارة فوجئوا بسيارة نقل يستقلها مجهولين قاموا باستيقافهم تحت تهديد السلاح واستولوا على السيارة بحمولتها والتحرك بها وسرقة مبلغ مالى كان بحوزتهم .

تم تشكيل فريق بحث جنائى برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن المنيا ، أسفرت جهوده عن أن وراء ارتكاب الواقعة (10 أشخاص ، لأربعة منهم معلومات جنائية، وجميعهم مقيمين بدائرة مركز شرطة أبو قرقاص بالمنيا).

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وأمكن ضبطهم ، وبمواجهتهم إعترفوا بارتكابهم الواقعة المشار إليها، كما أقروا بتكوينهم تشكيل عصابى تخصص فـى إرتكاب وقائع سرقات الماشية، وتم بإرشدهم ضبط (المبلغ المالى المستولى عليه – "سيارتين - بندقية آلية " المُستخدمان فـى ارتكاب الواقعة- مبلغ مالى من حصيلة بيع المسروقات).

وأكدت معلومات قطاع الأمن العام بالاشتراك مع إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الإسكندرية قيام (5 أشخاص، لإثنين منهم معلومات جنائية، وجميعهم مقيمين بدائرة قسم شرطة منيا البصل بالإسكندرية) بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه فـى ارتكاب وقائع سرقات مركبات "التوك توك" بأسلوب "كسر الكونتاك وتوصيل الأسلاك"، متخذين من دائرة قسم منيا البصل بالإسكندرية مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام تم إستهدافهم وأمكن ضبطهم ، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم عدد (7) وقائع بدائرة قسمى شرطة (منيا البصل – كرموز) بالإسكندرية، كما تم بإرشادهم ضبط المركبات المستولى عليها لدى عميلين "سيئ النية" ( شخصين، لأحدهما معلومات جنائية ، مقيمان بالإسكندرية)، ولقد أمكن ضبط الآخرين والمسروقات .

وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (أحد الأشخاص، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة قسم شرطة حدائق القبة) حال تواجده بدائرة قسم شرطة السلام أول بالقاهرة حال إستقلاله إحدى السيارات "مستأجرة"، وبحوزته (كمية من مخدر الحشيش وزنت 2 كيلو جرام – سلاح أبيض "مطواة" – مبلغ مالى – هاتف محمول).

وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالى من متحصلات تجارتـه غير المشروعة، والهاتف المحمول لتسهيل الاتصال بعملائه، كما أقر بحيازته السلاح الأبيض بقصد الدفاع عن نشاطه، والسيارة لتسهيل تحركاته.

وتمكنت وحدة مباحث قسم شرطة المطرية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (أحد الأشخاص ، له معلومات جنائية ، مقيم بدائرة القسم) حال إستقلاله دراجة نارية "بدون لوحات معدنية"، وبحوزته (بندقية خرطوش – عدد من الطلقات من ذات العيار – كمية من مخدر الهيروين – مبلغ مالى – ميزان حساس – 2 هاتف محمول).

وبمواجهته اعترف بحيازته للسلاح النارى بقصد الدفاع، والمواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالى من متحصلات تجارته، والهواتف المحمولة لتسهيل الاتصال بعملائه والدراجة لتسهيل تنقلاته.

وأكدت معلومات وحدة مباحث قسم شرطة الدرب الأحمر بمديرية أمن القاهرة قيام (أحد الأشخاص، مقيم بدائرة قسم شرطة المقطم بالقاهرة) والمطلوب التنفيذ عليه فى عدد (6) أحكام غرامات بإجمالى غرامات مالية متسحقة بلغت نحو (5 مليون ومائتان ألف جنيه).

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وأمكن ضبطه وبمواجهته بالأحكام الصادرة ضده أقر بها.