اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 17 نوفمبر 2021 10:53 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

السفير البريطانى بالقاهرة: مصر حققت إنجازات هائلة فى قطاع الطاقة

الأربعاء، 17 نوفمبر 2021 09:59 م
السفير البريطانى بالقاهرة: مصر حققت إنجازات هائلة فى قطاع الطاقة منتدى الطاقة الأفريقى
ريهام عبد الله

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

عبر جاريث بايلى السفير البريطانى بالقاهرة عن سعادته، لمشاركة الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، فى منتدى الطاقة الأفريقى 2021، بلندن هذا الأسبوع، قائلا :"حققت مصر بعض الإنجازات الهائلة حقًا في قطاع الطاقة، حيث ضاعفت قدرتها من 24 جيجاوات في عام 2014 إلى 52 جيجاوات في عام 2021".

 

وقال السفير البريطانى فى تغريدات عبر حسابه الرسمى بتويتر: "من الرائع رؤية الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، في لندن هذا الأسبوع، منتدى الطاقة الأفريقي 2021، وتدعم المملكة المتحدة انتقال الطاقة في مصر، مما يساعد مصر على تحقيق استراتيجيتها الطموحة للطاقة المستدامة".

 

السفير البريطانى بالقاهرة
السفير البريطانى بالقاهرة
جاريث بايلى
جاريث بايلى
منتدى الطاقة الإفريقى
منتدى الطاقة الإفريقى

 

جانب من منتدى الطاقة الإفريقى

جانب من منتدى الطاقة الإفريقى

 

ومن جهة أخرى، وجه السفير البريطانى بالقاهرة جاريث بايلى، التهنئة لمصر لاختيارها لاستضافة مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ القادم "كوب 27".

 

وقال بايلى - فى تدوينة على حسابه على موقع التواصل الاجتماعى تويتر- "مبروك لمصر على اختيارها لاستضافة COP27".

 

وأعرب السفير عن التطلع إلى مواصلة العمل المشترك بين القاهرة ولندن لمعالجة قضايا تغير المناخ.

 

وتستضيف شرم الشيخ رسميا مؤتمر الاطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ القادم COP27 فى 2022، وذلك بعد أن تم إعلان اختيار مصر لاستضافة الدورة القادمة من المؤتمر خلال مؤتمر جلاسكو المنعقد حاليا.


جاريث بايلى

السفير البريطانى بالقاهرة

الكهرباء

الطاقة

منتدى الطاقة الافريقى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

السفير البريطانى بالقاهرة: 500 ألف سائح بريطانى فى مصر خلال موسم الشتاء القادم

الأحد، 07 نوفمبر 2021 12:14 ص

اليوم.. السفير البريطاني بالقاهرة يتحدث عن العلاقات مع مصر فى كلمة أخيرة

السبت، 06 نوفمبر 2021 08:00 ص

السفير البريطانى بالقاهرة: من الرائع الحصول على دعم محمد صلاح لقضايا المناخ

الثلاثاء، 19 أكتوبر 2021 12:31 م

السفير البريطانى بالقاهرة وعائلته فى زيارة للمعالم الأثرية بالأقصر.. صور

الثلاثاء، 22 ديسمبر 2020 05:21 م

السفير البريطانى بالقاهرة يشيد بالتدابير الاحترازية المصرية لاستئناف السياحة

الإثنين، 27 يوليه 2020 07:42 م



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة