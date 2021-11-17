الداخلية تحرر طفلين من الاختطاف وتضبط المتهمين.. اعرف التفاصيل

كتب محمود عبد الراضي

كشفت أجهزة الأمن ملابسات خطف طفلة من مسكن أسرتها بسوهاج وتحديد وضبط مرتكبى الواقعة، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة جهينة بمديرية أمن سوهاج من (مقاول - مقيم بدائرة المركز) باختطاف كريمته (سن - عام) من داخل مسكن شقيقه المواجه لمسكنه بذات الناحية، وأقر بأنه حال تواجده بمدينة سوهاج ورد له اتصال تليفونى من زوجته أخبرته خلاله بأنه عقب توجهها لمسكن شقيقه وبرفقتها ابنتهما قامت بتركها بداخل إحدى الغرف بمسكن شقيقه، ولدى عودتها للاطمئنان عليها اكتشفت عدم تواجدها.

تم تشكيل فريق بحث برئاسة قطاع الأمن العام توصلت جهوده إلى أن وراء ارتكاب الواقعة (خادمة "طرف عائلة الطفلة المختطفة" لها معلومات جنائية، وزوجها "له معلومات جنائية" - مقيمان بدائرة مركز شرطة المراغة).

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وأمكن ضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة، وأقرت الأولى بعلمها بثراء عائلة الطفلة المختطفة فاتفقت مع الثانى على اختطاف الطفلة لمساومة أسرتها لدفع فدية مالية، وعللت ذلك حتى تتمكن من إتمام زواجها من الثانى، وأضافت الأولى باستغلالها فرصة عدم تواجد أسرة الطفلة بالطابق الأرضى واتصلت بالثانى والذى حضر مُستقلاً مركبة "توك توك" قيادة صديقه (عامل - مقيم بذات الناحية) "جارى ضبطه"، وقامت باصطحاب الطفلة من داخل إحدى الغرف الكائنة بالطابق الأرضى وسلمتها للثانى.

وبمواجهة الثانى أيد أقوال الأولى، كما أرشد عن مكان تواجد الطفلة بمسكنه الكائن بذات القرية "أمكن تحريرها".

كما كشفت أجهزة الأمن ملابسات واقعة خطف أحد الأطفال بالجيزة، وتحديد وضبط مرتكبى الواقعة فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة أوسيم بمديرية أمن الجيزة من (ربة منزل، سائق مركبة "توك توك" له معلومات جنائية - مقيمان بدائرة المركز) باختطاف ابنها (رضيع)، وأضافت الأولى بأنها أثناء فترة حملها حضرت إليها جارتها (ربة منزل - مقيمة بذات الناحية)، وعرضت عليها التوسط لها لدى إحدى الأسر لمساعدتها فـى مصاريف ولادتها، وعقب ذلك تواصلت معها إحدى السيدات، وأوهمتها بأنها تابعة لإحدى الجمعيات الخيرية ويجب إنشاء ملف لها، وعقب ولادتها بأسبوعين حضرت لمسكنها الأخيرة وتسلمت منها أوراق الولادة، واصطحبتها لأحد مكاتب التصوير بالجيزة، لتصوير باقى الأوراق وغافلتها ولاذت بالهرب وبرفقتها الطفل.

تم تشكيل فريق بحث برئاسة قطاع الأمن العام ومشاركة مديرية أمن الجيزة توصلت جهوده إلى أن وراء ارتكاب الواقعة 4 أشخاص (ربة منزل وشقيقتها "تحملان جنسية إحدى الدول" - مقيمتان بدائرة قسم شرطة العاشر من رمضان بالشرقية، وجارة المـُبلغة المذكورة، وزوجها "سائق").

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع مديرية أمن الشرقية، تم استهدافهم وضبطهم وبرفقة الثانية والآخير "الطفل المختطف"، وبمواجهتهم اعترفوا وأقروا بأن الأولى على خلاف مع زوجها، مما أدى لانفصالهما دون الطلاق، إلا أنها رغبت فـى العودة إليه، فاختمر فى ذهنها فكرة الادعاء بإنجابها طفل منه، وفـى سبيل ذلك اتفقت مع الثانية والثالثة على البحث عن سيدة على وشك الولادة للحصول على نجلها عن طريق خطفه، فاستغلت الثالثة حمل جارتها (الـمُبلغة) وتقاضت عن ذلك مبلغ مالى، ثم قامت الثانية بالتردد عليها وارتكبت الواقعة على النحو المشار إليه واختبأت وبرفقتها الطفل بشقة الزوجية بالشرقية، حيث علم الرابع بارتكابهن الواقعة واحتفظ بالطفل حتى تقوم الأولى بالتواصل مع زوجها.