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الحماية المدنية بالقليوبية تسيطر على حريق بمحل أدوات منزلية بالقناطر الخيرية

الأربعاء، 17 نوفمبر 2021 11:47 م
الحماية المدنية بالقليوبية تسيطر على حريق بمحل أدوات منزلية بالقناطر الخيرية سيارات إطفاء - أرشيفية
القليوبية إبراهيم سالم

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تمكنت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن القليوبية، من السيطرة على حريق نشب بمحل أدوات منزلية بالقناطر الخيرية، دون ثمة إصابات أو خسائر بالأرواح، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء محسن شعبان، مدير أمن القليوبية، إخطارا من العميد أنور حشيش مأمور مركز شرطة القناطر الخيرية، يفيد ورود بلاغ من عمليات النجدة بنشوب حريق بمحل أدوات منزلية بمنطقة ميدان القناطر دائرة المركز.

على الفور جرى إبلاغ قوات الحماية المدنية بالقليوبية بقيادة العميد هيثم شحاته مدير الحماية المدنية بالقليوبية، وجرى الدفع بسيارتى إطفاء وتمكنت القوات من السيطرة على الحريق ومنع امتداده للمناطق المجاورة، وبالمعاينة والفحص تبين أن الحريق نشب بمحل أدوات منزلية أسفل عقار بشارع عزمى ميدان القناطر الخيرية دائرة المركز، ملك "مصطفى م ا"، 51 سنة، وأتت النيران على محتويات المحل بالكامل.

وأوضحت المعاينة الأولية للحريق، أن نشب نتيجة حدوث ماس كهربائى، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، وانتدبت المعمل الجنائى لاتخاذ شؤونه والتعرف على أسباب الحريق.


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