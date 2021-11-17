الحكومة تنفى اعتزامها شراء محصول القمح من المزارعين بأسعار منخفضة

كتبت هند مختار

كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، إنه فى ضوء ما تردد من أنباء بشأن اعتزام الحكومة شراء محصول القمح من المزارعين بأسعار منخفضة تتسبب في تكبدهم خسائر مالية، تواصل المركز مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لشراء محصول القمح من المزارعين بأسعار منخفضة تتسبب في تكبدهم خسائر مالية.

وأوضح، أنه تم زيادة سعر توريد إردب القمح لموسم 2021/2022، بنحو 95 جنيهاً، ليصل إلى 820 جنيهاً للإردب، مقارنة بـ725 جنيهاً للإردب خلال الموسم الماضي، بما يحقق هامش ربح مناسب للمزارعين، ويشجع على زيادة المساحة المزروعة، مؤكدا أنه تم تحديد أسعار توريد القمح المحلي لموسم 2021/2022، وفقاً لدراسة دقيقة تأخذ في اعتبارها الأسعار العالمية لشراء القمح، والتكاليف اللازمة لزراعة الفدان.

وفي سياق متصل، تم تحديد سعر توريد إردب القمح المحلي لموسم 2021/2022، ليكون 820 جنيهاً للإردب زنة 150 كيلو جراماً بدرجة نظافة 23.5 قيراط، و810 جنيهات للإردب زنة 150 كيلو جراماً درجة نظافة 23 قيراطاً، و800 جنيه للإردب زنة 150 كيلو جراماً درجة نظافة 22.5 قيراط، على أن تكون الأقماح الواردة خالية من الإصابة الحشرية والرمال ‏والزلط وبدرجة نظافة لا تقل عن 22.5 قيراط.

