اليوم السابع
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الأربعاء، 17 نوفمبر 2021 06:13 م
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الحبس 5 سنوات لصاحب سلسلة مطاعم شهيرة تسبب فى وفاة وإصابة 20 شخصا بتسمم

الأربعاء، 17 نوفمبر 2021 06:01 م
الحبس 5 سنوات لصاحب سلسلة مطاعم شهيرة تسبب فى وفاة وإصابة 20 شخصا بتسمم شعار العدالة - أرشيفية
كتب كريم صبحى

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قضت محكمة جنايات مطروح، بمعاقبة صاحب سلسلة مطاعم شهيرة بالحبس لمدة خمس سنوات، لتسببه بالخطأ في قتل وإصابة أكثر من 20 شخصا نتيجة تناول أطعمة لديه غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وتعرضهم لتسمم.

صدر الحكم برئاسة المستشار بلال أبو السعود وعضوية المستشار جمال رجب والمستشار سامح عبد الرهاب والمستشار مصطفي عبد الجواد.

وكانت النيابة العامة إحالة القضية التي حملت رقم 10957 جنايات مطروح، إلى المحاكمة الجنائية، وذلك بعد تعرض أكثر من 20 شخصا لحالات تسمم ووفاة وإصابة بعضهم، نتيجة تناولهم أطعمة فاسدة وغير صالحة للاستهلاك الآدمى.

وأقامت المحكمة الدليل على المتهم من شهادة الشهود والتقارير الطبيبة للحالات التي تعرضت للتسمم، وتقارير تحليل الأطعمة المتسببة في الواقعة.

 


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