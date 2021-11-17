التموين: مصر الأولى إفريقيا فى جذب الاستثمار الأجنبى

كتب مدحت وهبة

أكد الدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين ورئيس مجلس ادارة جهاز تنمية التجارة الداخلية إن مصر الأولى في إفريقيا في جذب الاستثمار الأجنبى حيث يبلغ حجم الاستثمار الأجنبى فى إفريقيا 39.5 مليار دولار نصيب مصر منها 15%، و أن وزارة التموين تعمل بشكل مستمر فى تطوير منظومة التجارة الداخلية، مشيرا إلى إقامة 18 مشروعا على أرض الواقع فى 11 محافظة بإجمالى استثمارات 50 مليار جنيه لأنشطة تجارية مختلفة.

وأضاف الدكتور إبراهيم عشماوى فى الكلمة التى ألقاها نيابة عن الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية خلال افتتاح مؤتمر مصر للأعمال إن الاقتصاد المصرى من أفضل 3 اقتصادات فى العالم العام الماضى مسجلا معدلات النمو 3.4%، مضيفا أن قطاع التجارة فى مصر أكبر المساهمين فى إجمالي الناتج المحلي الذى بلغ 392 مليار دولار، وكان نصيب قطاع التجارة 21% من الإجمالي بقيمة 1.3 مليار دولار مثل تجارة الجملة والتجزئة والنقل واللوجيستيات ومؤخرا التجارة الإلكترونية.

وأوضخ الدكتور إبراهيم عشماوى مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية أن مصر لم تتأثر كما تأثرت أسواق أخرى من جائحة كورونا وتمكنت من امتصاص الأزمة من خلال مخزون آمن، حيث كان مخزون السلع قبل عام 2014 يبلغ من شهر ونصف إلى شهرين، واليوم أصبح المخزون السلعى أكثر من 6 شهور، مما أعطى أريحية فى التعامل مع الأزمة ونسعى لتعظيمه لفترات إضافية خلال المرحلة القادمة، إضافة إلى ذلك تعمل الدولة المصرية على رفع كفاءة أسواق الجملة والتجزئة وسلاسل الإمداد وتنويع مصادر الامداد.