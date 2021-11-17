التعليم: لا صحة لشائعة إلغاء حافز تطوير المعلمين بالصفوف الأولى

كتب محمود طه حسين

نفى الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، ما تردد بشأن إلغاء حافز تطوير التعليم لصفوف رياض الأطفال والأول والثانى والثالث والرابع الابتدائي.

كانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى ، خاطبت المديريات التعليمية، فى وقت سابق بشأن اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال صرف حافز تطوير التعليم للفئات المستحقة بداية من الصف الأول لرياض الأطفال وحتى الصف الرابع الابتدائي بواقع 800 جنيه فقط لكل فرد من الفئات المستحقة مع تطبيق قواعد الاستحقاق والصرف التى تم تطبيقها العام الدراسى السابق.

وأوضحت الوزارة فى خطاب لها، أنه فى حالة عدم كفاية الاعتمادات المالية يتعين على المسئولين بالمديرية مخاطبة قطاع المحليات بوزارة المالية لطلب تعزيز بند 3/30، حافز تطوير التعليم لصرف الحافز للفئات المستحقة.

وشددت وزارة التربية والتعليم على المديريات بصرف الحافز للمستحقين اعتبارا من بداية العام الدراسي 2021،2022، وموافقة الوزارة بحالة الصرف الفعلى، مؤكدة أنه سيتم تشكيل لجنة من قبل الوزارة لمتابعة حالة الصرف الفعلى لحافز تطوير التعليم واتخاذ الإجراءات الأزمة حيال التقصير أو التأخير فى صرف المستحقات.