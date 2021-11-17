اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 17 نوفمبر 2021 03:35 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

التعليم: لا صحة لشائعة إلغاء حافز تطوير المعلمين بالصفوف الأولى

الأربعاء، 17 نوفمبر 2021 12:45 م
التعليم: لا صحة لشائعة إلغاء حافز تطوير المعلمين بالصفوف الأولى وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى
كتب محمود طه حسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
نفى الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، ما تردد بشأن إلغاء حافز تطوير التعليم لصفوف رياض الأطفال والأول والثانى والثالث والرابع الابتدائي.
 
كانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، خاطبت المديريات التعليمية، فى وقت سابق بشأن اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال صرف حافز تطوير التعليم للفئات المستحقة بداية من الصف الأول لرياض الأطفال وحتى الصف الرابع الابتدائي بواقع 800 جنيه فقط لكل فرد من الفئات المستحقة مع تطبيق قواعد الاستحقاق والصرف التى تم تطبيقها العام الدراسى السابق.
 
وأوضحت الوزارة فى خطاب لها، أنه فى حالة عدم كفاية الاعتمادات المالية يتعين على المسئولين بالمديرية مخاطبة قطاع المحليات بوزارة المالية لطلب تعزيز بند 3/30، حافز تطوير التعليم لصرف الحافز للفئات المستحقة.
 
وشددت وزارة التربية والتعليم على المديريات بصرف الحافز للمستحقين اعتبارا من بداية العام الدراسي 2021،2022، وموافقة الوزارة بحالة الصرف الفعلى، مؤكدة أنه سيتم تشكيل لجنة من قبل الوزارة لمتابعة حالة الصرف الفعلى لحافز تطوير التعليم واتخاذ الإجراءات الأزمة حيال التقصير أو التأخير فى صرف المستحقات.
 
 

التربية والتعليم

إلغاء حافز التطوير

إلغاء حافز تطوير التغليم

حافز تطوير التعليم

اخبار مصر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

طارق شوقى يبحث مع سفير فرنسا تعزيز التعاون المشترك فى مجال تطوير التعليم

الثلاثاء، 16 نوفمبر 2021 07:25 م

طارق شوقى: تعليم الملكية الفكرية للطلاب يكون بوسائل ومواد تعليمية وتثقيفية

الثلاثاء، 16 نوفمبر 2021 04:15 م

طارق شوقى يستعرض مع مسئولى البنك الدولى تجربة مصر فى تطوير التعليم

الأربعاء، 10 نوفمبر 2021 07:51 م

طارق شوقى: "مصلحة ولادنا إنهم يتعلموا مش يجيبوا درجات"

السبت، 06 نوفمبر 2021 12:14 م

طارق شوقى: عندنا أولاد فى إعدادى مش بتعرف تقرا ولا تكتب والكلام دا مينفعش

السبت، 06 نوفمبر 2021 12:00 م



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة