الاستخبارات العراقية تعتقل مطلوباً بتهمة "الإرهاب" وسط العاصمة بغداد

كتب: أحمد جمعة

اعتقلت وكالة الاستخبارات العراقية والتحقيقات الاتحادية، الأربعاء، مطلوباً بتهمة "الإرهاب" وسط بغداد، وقالت وكالة الاستخبارات العراقية في بيان لها إنه "تم إلقاء القبض على أحد المطلوبين وفق المادة 1/4 إرهاب ضمن قاطع الكرادة".

وأطلقت القوات الأمنية العراقية، عملية أمنية كبرى؛ لملاحقة فلول تنظيم داعش الإرهابي شرق بحيرة حمرين في محافظة ديالى.وذكرت قناة "السومرية نيوز" الإخبارية، الأربعاء، "أن قيادة عمليات ديالى أطلقت عملية أمنيّة من أربعة محاور شرق البحيرة في المنطقة المحصورة بين سلسلة جبل قزل رباط وجبل دراوشكة بمساحة تبلغ 130 كم 2" موضحة أن العملية تهدف لملاحقة فلول التنظيم وتفتيش المنطقة وتأمينها.

وكانت عملية أمنية قد بدأت السبت الماضي في سلسلة جبال حمرين بمحافظة ديالي؛ بناء على معلومات استخباراتية لتتبع وتعقب خلايا داعش التي نفذت جرائم بحق المدنيين.