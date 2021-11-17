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الأرصاد لـ"التاسعة": الأجواء ستكون مستقرة الأيام المقبلة فى أسوان

الأربعاء، 17 نوفمبر 2021 11:05 م
الأرصاد لـ"التاسعة": الأجواء ستكون مستقرة الأيام المقبلة فى أسوان الدكتور محمود شاهين مدير مركز التحاليل والتنبؤات
كتب أحمد عبد الرحمن

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قال الدكتور محمود شاهين مدير مركز التحاليل والتنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن الأجواء ستكون مستقرة الأيام المقبلة في أسوان، على الأقل العشرة أيام المقبلة، أما باقى المحافظات الأجواء مستقرة الخميس والجمعة، والطقس معتدل أغلب المحافظات. 
 
وأوضح خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة"، عبر القناة الأولى المصرية، مع الإعلامية شافكي المنيري، أن الطقس معتدل نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء، مائل للحرارة على شمال الصعيد، حار على جنوب الصعيد، لطيف فى أول الليل مائل للبرودة فى آخرة وفى الصباح الباكر فى كافة الأنحاء.
 
وكان اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، قال إنه تأكيداً على عودة الحياة لطبيعتها فى ظل الجهود المبذولة من مختلف الأجهزة التنفيذية لرفع آثار أكبر موجة من الطقس السيئ وهطول السيول شهدتها المحافظة، بواقع نحو 8 ملايين م3 من المياه وبزيادة 3 ملايين م3 عن سيول 2010.
 
وأضاف محافظ أسوان، أنه تابع قيام الوحدات المحلية وشركة مياه الشرب والصرف الصحى برفع المخلفات من الشوارع الرئيسية والداخلية، بجانب شفط تجمعات المياه، وهو الذى يتوازى مع استكمال أعمال التطوير والتجميل والرصف، حيث جارى تنفيذ الجزيرة الوسطى بطريق كورنيش النيل بطول 4.5 كم.
 
 

الارصاد

اسوان

حاله الطقس

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