إصابة 7 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق أبوسمبل

أسوان – عبد الله صلاح

شهد طريق أبوسمبل جنوب محافظة أسوان، مساء اليوم الأربعاء، وقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص، ما أدى إلى أصابة 7 أشخاص، ونقلهم إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم.



وتوجهت سيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى مستشفى أسوان الجامعى لتلقي العلاج اللازم وإجراء الفحوصات الطبية، ونقلهم بواسطة الإسعاف، بينما 5 آخرون رفضوا نقلهم، لتعرضهم لإصابات خفيفة.



وتلقى اللواء هشام سليم، مدير أمن أسوان، أخطارًا أسوان يفيد بانقلاب سيارة ميكروباص بطريق أبوسمبل السياحي، وتحديدًا عند الكيلو 70، ما أسفر عن أصابة 7 أشخاص، منهم شخصان جرى نقلهما إلى مستشفى أسوان الجامعى لتلقي العلاج اللازم وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة، بينما 5 آخرون رفضوا نقلهم، لتعرضهم لإصابات خفيفة، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الحادث.



وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتباشر تحقيقاتها حيالها الوصول إلى الأسباب وراء الحادث.