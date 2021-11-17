اليوم السابع
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الأربعاء، 17 نوفمبر 2021 10:51 م
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إصابة 7 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق أبوسمبل

الأربعاء، 17 نوفمبر 2021 08:51 م
إصابة 7 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق أبوسمبل حادث - أرشيفية
أسوان – عبد الله صلاح

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شهد طريق أبوسمبل جنوب محافظة أسوان، مساء اليوم الأربعاء، وقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص، ما أدى إلى أصابة 7 أشخاص، ونقلهم إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم.

وتوجهت سيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى مستشفى أسوان الجامعى لتلقي العلاج اللازم وإجراء الفحوصات الطبية، ونقلهم بواسطة الإسعاف، بينما 5 آخرون رفضوا نقلهم، لتعرضهم لإصابات خفيفة.

وتلقى اللواء هشام سليم، مدير أمن أسوان، أخطارًا أسوان يفيد بانقلاب سيارة ميكروباص بطريق أبوسمبل السياحي، وتحديدًا عند الكيلو 70، ما أسفر عن أصابة 7 أشخاص، منهم شخصان جرى نقلهما إلى مستشفى أسوان الجامعى لتلقي العلاج اللازم وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة، بينما 5 آخرون رفضوا نقلهم، لتعرضهم لإصابات خفيفة، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الحادث.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتباشر تحقيقاتها حيالها الوصول إلى الأسباب وراء الحادث.


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