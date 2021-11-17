إصابة عامل ووالده فى حادث سير بمدينة بنى سويف

أصيب عامل ووالده فى حادث تصادم بين توك توك ودراجة بخارية أمام استراحة محافظة بنى سويف.
تلقى اللواء طارق مشهور مدير أمن بنى سويف، إخطارا من شرطة النجدة بمديرية أمن بنى سويف، يفيد بوقوع تصادم بين توك توك ودراجة بخارية أمام استراحة المحافظ.
واستقبل مستشفى بنى سويف التخصصى أحمد رافت فؤاد 17 سنة مصاب باشتباه بالقدم اليسرى، ووالده رافت فؤاد أحمد 56 سنة من عزبة أحمد وهبة مصاب باشتباك كسر بالساق اليمنى، وجرى تقديم العلاج اللازم لهم داخل المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة.
حادث - صورة أرشيفية
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أصيب عامل ووالده فى حادث تصادم بين توك توك ودراجة بخارية أمام استراحة محافظة بنى سويف.
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