إصابة طالب وشقيقته فى حادث سير على الطريق الصحراوى الشرقى ببنى سويف

أصيب طالب وشقيقته في حادث انقلاب سيارة ملاكي، وأخرى نقل على الطريق الصحراوي الشرقي بالقرب من بوابة مدينة بنى سويف.



وتلقى اللواء طارق مشهور مساعد وزير الداخلية لأمن بنى سويف، إخطاراً يفيد انقلاب سيارة ملاكي، وأخرى نقل ووقوع مصابين بالقرب من بوابة مدينة بنى سويف على الطريق الصحراوي الشرقي.



وهرعت سيارات الإسعاف التابعة لمرفق إسعاف بنى سويف، إلى موقع البلاغ، حيث جرى نقل المصابين إلى المستشفى الجامعي.



واستقبل مستشفى بنى سويف الجامعي كلا من كرولس ناصر إسحق 23 سنة، طالب وشقيقته سالى 18 سنة طالبة، مصابين بكدمات وسحجات، ومقيمان مركز ملوى بمحافظة المنيا، حيث جرى تقديم العلاج اللازم لهما داخل المستشفى.