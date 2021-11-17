أخبار مصر.. تطبيق حظر دخول أى مواطن غير ملقح المصالح الحكومية 1 ديسمبر

نشر اليوم السابع خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار والتقارير المهمة، في مقدمتها توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوسيع نشاط مشروع مستقبل مصر لتحقيق الاستغلال الأمثل لأصول الدولة، وتأكيد الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء تطبيق حظر دخول أى مواطن غير ملقح المصالح الحكومية 1 ديسمبر، إضافة

ضمن نطاق المشروع العملاق "الدلتا الجديدة" لاستصلاح 2.2 مليون فدان.. الرئيس السيسى يوجه بتوسيع نشاط مشروع مستقبل مصر لتحقيق الاستغلال الأمثل لأصول الدولة.. وزراعة السلع الاستراتيجية اللازمة لتقليل فجوة الاستيراد

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى بتوسيع نشاط مشروع "مستقبل مصر" بحيث يتم تنفيذه في إطار شامل ومتكامل الأركان، لتحقيق الاستغلال الأمثل لأصول الدولة وتحقيق أقصى استفادة ممكنة من الموارد المتوفرة، خاصةً الأراضي الزراعية والمياه، بحيث يكون المشروع بمثابة قاطرة للتطور الزراعي في الدولة، من خلال تبني مفهوم الكيانات الزراعية العملاقة التي تتمتع بالقدرة على إحداث نقلة نوعية في قطاع الزراعة الحديثة وتحقيق الأمن الغذائي، بالإضافة إلى الاعتماد على أحدث التكنولوجيا العالمية في الري والزراعة.

رئيس الوزراء: تطبيق حظر دخول أى مواطن غير ملقح المصالح الحكومية 1 ديسمبر

خلال اجتماع مجلس الوزراء الذي عُقد اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، عرض الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العالي، القائم بأعمال وزير الصحة، آخر المستجدات الخاصة بالتعامل مع أزمة فيروس كورونا محلياً ودولياً، بما في ذلك معدلات التغير في الإصابات عالمياً، ونسب الاشغالات فى المستشفيات في مصر.

الاتحاد الأوروبى: مصر شريك يمكن الاعتماد عليه فى قضايا المهاجرين

قالت إيلفا يوهانسون مفوضة الهجرة والشؤون الداخلية والمواطنة بالاتحاد الأوروبى، إن الاتحاد ممتن كثيرا للتعاون الجيد مع مصر، فهى شريك يمكن الاعتماد عليه بالنسبة إلى الاتحاد، مشيرة إلى أن مصر لاعب أساسى فى المنطقة وبإمكاننا معا مواجهة كل أوجه الهجرة.

التعليم العالى: التطعيم بلقاح كورونا شرط الترشح لانتخابات الاتحادات الطلابية

أكد الدكتور طايع عبد اللطيف مستشار وزير التعليم العالى للأنشطة الطلابية ورئيس اللجنة المركزية المشرفة على انتخابات الاتحادات الطلابية بالجامعات، أن الحصول على تطعيم لقاح كورونا شرط اساسى للترشح لانتخابات الاتحادات الطلابية، بالإضافة إلى أنه يشترط أيضا للتصويت فى انتخابات الاتحادات الطلابية أن يكون الطالب حاصل على لقاح كورونا.

مستشار الرئيس للصحة: إقبال كبير على تلقى لقاحات كورونا وكل الأنواع متوفرة

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية، إن الخطة التى تعمل بها الدولة المصرية لتوفير اللقاحات الخاصة بفيروس كورونا للمصريين محكمة وقوية للغاية، وبذل فيها جهد كبير سواء على المستوى السياسي أو الفني، أو الطبي، أو المالى.

هل تنجح جولة وزير الخارجية الأمريكى بأفريقيا فى إنقاذ إثيوبيا؟.. بلينكن يستهلها من كينيا وتشمل السنغال ونيجيريا.. المناخ وأديس أبابا تتصدران مباحثاته.. وجبهة التحرير عشية زيارته: إثيوبيا ستتفكك

بدأ وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن جولته بالقارة السمراء، حيث وصل فجر، الأربعاء، إلى العاصمة الكينية نيروبي في أول جولة له منذ توليه منصبه إلى دول جنوب الصحراء الكبرى.

دار الإفتاء تعلنها صريحة: تزوير شهادات كورونا حرام شرعًا.. صاحبها كاذب والطبيب المزوِّر شاهد زور.. تفريط يلحق ضررًا بالنفس أو إضرارًا بالغير.. والطبيب خائن للأمانة بسبب تساهله

قالت دار الإفتاء المصرية إن تزوير الشهادات المُثْبِتة لَتلقِّي لقاح «فيروس كورونا» مُحرَّمٌ شرعًا؛ لما اشتمل عليها من كَذِبٍ ومفاسد عِدَّة، ويقع به الإثم على صاحبها، وعلى مَن زوَّرها له".

القضاء الادارى يرفض دعوى طالبت بوقف انتخابات النادى الأهلى وإجراء الانتخابات فى موعدها

قضت محكمة القضاء الاداري بمجلس الدولة، اليوم الأربعاء برفض الدعوى المقامة من محمد ثابت محمد، عضو النادى الاهلى، والتى تطالب بوقف انتخابات مجلس إدارة النادى الأهلى المقرر إقامتها يومى 25-26 نوفمبر الجارى، وإلغاء رسوم الترشح التى أقرها مجلس الإدارة بالمخالفة للائحة النادى التى لم تتضمن فرض أية رسوم على عملية الترشح.

القضاء الإدارى يرفض دعوى تطالب بإقامة انتخابات نادى الزمالك فى 19 نوفمبر

قضت محكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار فتحى توفيق، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الأربعاء، برفض الدعوى المقامة من عمر هريدى المحامى ، التى تطالب بإقامة انتخابات نادى الزمالك فى موعدها المحدد له سلفا 19 نوفمبر الجارى، والتى تأجلت لموعد لم يحدد حتى الأن، طعنا على قرار اللجنة المعينة لإدارة نادى الزمالك، القاضى بإلغاء قرارها السابق بالدعوة لانعقاد الجمعية العمومية لأعضاء النادى لانتخاب مجلس إدارة جديد.

13 منتخبًا تأهلوا رسميًا إلى كأس العالم 2022.. الأرجنتين تنضم بعد التعادل مع البرازيل.. إيطاليا والبرتغال على رأس 12 منتخبا في الملحق الأوروبي.. وجولة الحسم تفصل الفراعنة و4 منتخبات أفريقية عن الوصول لقطر

ارتفع عدد المنتخبات المتأهلة لنهائيات النسخة المقبلة من بطولة كأس العالم التي تستضيفها قطر العام المقبل 2022، إلى 13 منتخبا حتى الآن بعد انضمام الأرجنتين وهولندا حيث ضمت قائمة المتأهلين كل من: قطر البلد المضيف، بلجيكا، فرنسا، ألمانيا، الدنمارك، البرازيل، كرواتيا، إسبانيا، صربيا، سويسرا، إنجلترا، هولندا والأرجنتين.

10 منتخبات أفريقية في الجولة الأخيرة من تصفيات كأس العالم.. إنفوجراف

اكتمل عقد المنتخبات المتأهلة للمرحلة الفاصلة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022، عقب إسدال الستار على منافسات الجولة السادسة والأخيرة من المرحلة الثانية بين عمالقة القارة السمراء مساء أمس، الثلاثاء، بإنضمام منتخبى تونس والكاميرون.