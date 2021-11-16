وزارة الصحة: لقاح كورونا يقوى المناعة ويقلل من احتمالية العدوى

كتب وليد عبد السلام

أكد الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان أن اللقاح الخاص بكورونا يعمل علي تقوية المناعة ويقلل من احتمالية الإصابة بالعدوى، مطالبا جميع المواطنين بالتسجيل عبر الموقع الالكتروني لحجز اللقاح .

وأضاف الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، إن اللقاح لا يمنع الإصابة بكورونا وينبغي تطبيق الاجراءات الاحترازية والوقائية مثل الكمامة والتباعد والنظافة الشخصية مع الحصول علي اللقاح .

وأكدت الوزارة أنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في27 مايو 2020، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.