وزارة الصحة: لقاح كورونا يقوى المناعة ويقلل من احتمالية العدوى

أكد الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان أن اللقاح الخاص بكورونا يعمل علي تقوية المناعة ويقلل من احتمالية الإصابة بالعدوى، مطالبا جميع المواطنين بالتسجيل عبر الموقع الالكتروني لحجز اللقاح .
وأضاف الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، إن اللقاح لا يمنع الإصابة بكورونا وينبغي تطبيق الاجراءات الاحترازية والوقائية مثل الكمامة والتباعد والنظافة الشخصية مع الحصول علي اللقاح .
وأكدت الوزارة أنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في27 مايو 2020، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.
وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف..
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