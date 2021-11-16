اليوم السابع
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وادى الحيتان شاهد على الزمن بحفريات عمرها 40 مليون سنة

الثلاثاء، 16 نوفمبر 2021 05:00 ص
وادى الحيتان شاهد على الزمن بحفريات عمرها 40 مليون سنة وادى الحيتان
كتبت رباب الجالى - تصوير ماهر إسكندر

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منطقة عالمية والوحيدة بمصر تترك هناك الزمن والحداثة ومواقع التواصل وشبكات الاتصال وتنعزل عن العالم لساعات قليلة قادرة علي أن تعيدك ملايين السنين للوراء، إحساس لا يمكن وصفه ولن تشعر به فى أى مكان أثري أو سياحي ستري صخور ليست كباقي الصخور في مصر وحفريات ومشاهد طبيعية سيمر بداخلك صوت لأمواج طبيعية رغم أنك وسط الصحراء ستأخذك محمية وادي الحيتان الطبيعية بمحافظة الفيوم لرحلة عبر الزمن لن يستطيع مكان آخر بمصر أن يأخذك إليها.

يقول الدكتور محمد سامح مدير المحميات الطبيعية بالمنطقة المركزية إن موقع وادي الحيتان عرف عام 1902، عندما حضر عالم إنجليزي للمنطقة وبدأ وادي الحيتان يأخذ شهرته الحالية ودراستها ودراسة الاعتقاد الذي تبين فيما بعد أنه خاطئ والفقرات ليست لديناصور وتبين أنها لحوت، وبدأت المنطقة تستمد أهميتها منذ هذا الوقت بوادي الحيتان عام 198‪5

، لافتا إلى أن وزارة البيئة أعلنت المنطقة منطقة تراث طبيعي عالمى، وتم افتتاحه رسميا عام 200‪8

وأكد مدير المحميات الطبيعية، أن المتحف يقدم رسالة واضحة حول تغير المناخ وماذا سيحدث لو لم يتكاتف العالم ضد الاحتباس الحراري والمشاكل المناخية، مضيفا: يضم المتحف 45 قطعة لحفريات من عصور مختلفة تبدأ من 40 مليون سنة جميعها لحفريات فقارية.

وأشار الدكتور محمد سامح، إلى أن الحفريات تبدأ بحقبة أولي من 40 مليون سنة عندما كان الموقع عبارة عن بحر ثم حقبة ثانية عندما أصبح المكان أمطار وغابات وحفريات لقرود وأشجار تشبه الأمازون، ثم أصبحت صحراء، مؤكدا أن المتحف يحتوى على 60 نوع من الأصداف تم تصنيفهم من الرأس قدميات والبطن قدميات وقنافد البحر وغيرها.

 

المتحف
المتحف

 

المعرض بوادى الحيتان
المعرض بوادى الحيتان

 

جرانييت
جرانييت

 

حمم بركانية
حمم بركانية

 

حورية البحر
حورية البحر

 

ضروس فيل
ضروس فيل

 

طبيعة جبالية
طبيعة جبالية

 

عظام الحوت
عظام الحوت

 

كالسين
كالسين

 

متحف الحفريات بوادى الجيتان
متحف الحفريات بوادى الجيتان

 

متحف الحفريات وتغير المناخ
متحف الحفريات وتغير المناخ

 

متحف وادى الحيتان بمنطقة وادى الريان
متحف وادى الحيتان بمنطقة وادى الريان

 

متحف وادى الحيتان
متحف وادى الحيتان

 

محمية الحيتان
محمية الحيتان

 

محمية وادى الحيتان الطبعية
محمية وادى الحيتان الطبعية

 

محمية وادى الحيتان بمنطقة وادى الريان
محمية وادى الحيتان بمنطقة وادى الريان

 

محمية وادى الحيتان
محمية وادى الحيتان

 

معرض وادى الحيتان بالفيوم
معرض وادى الحيتان بالفيوم

 

معرض وادى الحيتان
معرض وادى الحيتان

 

هيكل احد الحيتان
هيكل احد الحيتان

 

هيكل احد الخيوانات
هيكل احد الخيوانات

 

هيكل حوت
هيكل حوت

 

هيكل عظمى للحوت
هيكل عظمى للحوت

 

هيكل عظمى للحيتان
هيكل عظمى للحيتان

 

هيكل عظمى
هيكل عظمى

 

الحيتان
الحيتان

 

الفك
الفك

 


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الفيوم

محافظة الفيوم

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