وادى الحيتان شاهد على الزمن بحفريات عمرها 40 مليون سنة

كتبت رباب الجالى - تصوير ماهر إسكندر

منطقة عالمية والوحيدة بمصر تترك هناك الزمن والحداثة ومواقع التواصل وشبكات الاتصال وتنعزل عن العالم لساعات قليلة قادرة علي أن تعيدك ملايين السنين للوراء، إحساس لا يمكن وصفه ولن تشعر به فى أى مكان أثري أو سياحي ستري صخور ليست كباقي الصخور في مصر وحفريات ومشاهد طبيعية سيمر بداخلك صوت لأمواج طبيعية رغم أنك وسط الصحراء ستأخذك محمية وادي الحيتان الطبيعية بمحافظة الفيوم لرحلة عبر الزمن لن يستطيع مكان آخر بمصر أن يأخذك إليها.

يقول الدكتور محمد سامح مدير المحميات الطبيعية بالمنطقة المركزية إن موقع وادي الحيتان عرف عام 1902، عندما حضر عالم إنجليزي للمنطقة وبدأ وادي الحيتان يأخذ شهرته الحالية ودراستها ودراسة الاعتقاد الذي تبين فيما بعد أنه خاطئ والفقرات ليست لديناصور وتبين أنها لحوت، وبدأت المنطقة تستمد أهميتها منذ هذا الوقت بوادي الحيتان عام 198‪5

، لافتا إلى أن وزارة البيئة أعلنت المنطقة منطقة تراث طبيعي عالمى، وتم افتتاحه رسميا عام 200‪8

وأكد مدير المحميات الطبيعية، أن المتحف يقدم رسالة واضحة حول تغير المناخ وماذا سيحدث لو لم يتكاتف العالم ضد الاحتباس الحراري والمشاكل المناخية، مضيفا: يضم المتحف 45 قطعة لحفريات من عصور مختلفة تبدأ من 40 مليون سنة جميعها لحفريات فقارية.

وأشار الدكتور محمد سامح، إلى أن الحفريات تبدأ بحقبة أولي من 40 مليون سنة عندما كان الموقع عبارة عن بحر ثم حقبة ثانية عندما أصبح المكان أمطار وغابات وحفريات لقرود وأشجار تشبه الأمازون، ثم أصبحت صحراء، مؤكدا أن المتحف يحتوى على 60 نوع من الأصداف تم تصنيفهم من الرأس قدميات والبطن قدميات وقنافد البحر وغيرها.



المتحف



المعرض بوادى الحيتان



جرانييت



حمم بركانية



حورية البحر



ضروس فيل



طبيعة جبالية



عظام الحوت



كالسين



متحف الحفريات بوادى الجيتان



متحف الحفريات وتغير المناخ



متحف وادى الحيتان بمنطقة وادى الريان



متحف وادى الحيتان



محمية الحيتان



محمية وادى الحيتان الطبعية



محمية وادى الحيتان بمنطقة وادى الريان



محمية وادى الحيتان



معرض وادى الحيتان بالفيوم



معرض وادى الحيتان



هيكل احد الحيتان



هيكل احد الخيوانات



هيكل حوت



هيكل عظمى للحوت



هيكل عظمى للحيتان



هيكل عظمى



الحيتان