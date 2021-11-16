مع انطلاقة نسخته الرابعة 10 يناير.. محطات هامة فى عمر منتدى شباب العالم

كتبت إيمان على

كشف الحساب الرسمي لمنتدي شباب العالم فيديو ترويجيا جديدا لانطلاقته من جديد والمقرر أن تكون في 10 لـ 13 يناير 2022 بشرم الشيخ، في ثوب النسخة الرابعة للانعقاد مرة أخرى بعد إلغاء نسخة 2020 بسبب فيروس كورونا.

وعلق الحساب على الفيديو برسالة للنداء بحضور المنتدي، تقول:"من الأفضل أن تستعد وتحزم حقائبك.. ما قرأته صحيح..لقد عدنا.. نعود إلى السلام والإبداع والتنمية على أرض السحر والسلام ، مصر".

وخطفت تلك التجربة أنظار العالم خلال 3 سنوات قبل توقفها بسبب جائحة كورونا، والمقرر أن تعود للانطلاق مرة آخرى.

ونرصد أبرز المحطات التى شهدها تاريخ منتدى شباب العالم :

- بدأت فكرة المنتدي في 25 إبريل 2017 ، بطرحها خلال المؤتمر الوطني للشباب بالإسماعيلية، ليستجيب الرئيس السيسي لها.

-عقد منتدى شباب العالم لأول مرة في نوفمبر 2017، بمشاركة 3000 شاب من 113 دولة بالعالم .

- شهدت النسخة الأولى محاكاة لمجلس الأمن الدولي وإطلاق شارع مصر.

- تم إعلان شرم الشيخ مدينة للسلام والتنمية، وتكليف اللجنة المنظمة بتحويله لمركز دولى معنى بالحوار العربى الإفريقى الدولى بين شباب العالم.

- أقيمت النسخة الثانية للمنتدى في نوفمبر 2018 بحضور أكثر من 5000 شاب من 169 دولة.

-شهدت عقد نموذج محاكاة القمة العربية الإفريقية، وإطلاق منصة ريادة الأعمال .

- انتهت بعدد من التوصيات بينها إعلان أسوان عاصمة للشباب الأفريقي لعام 2019.

-عقدت النسخة الثالثة بديسمبر 2019 بمشاركة أكثر من 7آلاف شاب من 197 دولة .

-شهدت إطلاق مسرح شباب العالم لأول مرة من خلال عروض تعبر عن مختلف الثقافات .

- شملت التوصيات إطلاق مبادرة مراكب النجاة للتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية.

- تدشين حملة 100 كلمة حول السلام على موقع المنتدى لدعم قيم السلام .

-كشف الحساب الرسمى للمنتدى بالعودة في ثوب النسخة الرابعة بعد توقف بسبب كورونا .