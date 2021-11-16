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مصرع سيدة وإصابة ابنها فى مشاجرة بالأسلحة بين عائلتين بأسوان

الثلاثاء، 16 نوفمبر 2021 09:17 م
مصرع سيدة وإصابة ابنها فى مشاجرة بالأسلحة بين عائلتين بأسوان مديرية أمن أسوان -أرشيفية
أسوان – عبد الله صلاح

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لقيت سيدة مصرعها وأصيب ابنها فى مشاجرة بالأسلحة النارية بين عائلتين بمركز إدفو شمال محافظة أسوان، مساء اليوم الثلاثاء، وتم استدعاء الشرطة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

 

وتلقى اللواء هشام سليم، مدير أمن أسوان، إخطارًا من مأمور مركز شرطة إدفو، يفيد بوقوع مشاجرة بين عائلتين بمنطقة الرمادى استخدمت فيها الأسلحة النارية مما أدى إلى مقتل سيدة وإصابة ابنها بطلق نارى، وتم نقل المصاب للمستشفى لتلقى العلاج والجثمان للمشرحة تحت تصرف النيابة.

 

وتبين من التحريات الأولية، أن المشاجرة المسلحة التى وقعت أحداثها اليوم، أدت إلى مصرع سيدة تدعى "و.ع" وإصابة ابنها، وتعد امتداد لمشاجرة وقعت أمس بالأسلحة بين عائلتين بمنطقة الرمادى بمركز إدفو شمال أسوان، وبدأت بسبب مشاجرة بين الأطفال عقب لهوهم مع بعضهم البعض.


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