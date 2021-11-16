محافظ أسوان: وحدات إسكان متضررى السيول ستكون مفروشة بنسبة 100٪

كتب علاء رضوان

قال أشرف عطية، محافظة أسوان، معلقاَ على أضرار السيول التي تعرض لها أهالي قرية الكوبانية بأسوان، أن مصر دولة لها قيادة ولها حكومة والمواطن المصرى في رقبة الدولة، وبالتالي المسئولية مباشرة علينا في المحافظة وعلى الدولة ككل، مؤكداَ أن السيد رئيس الوزراء مصطفى مدبولى تحدث في هذا الأمر بشكل واضح وصريح.

جاء ذلك خلال برنامج "التاسعة" المعروض على القناة الأولى المصرية، الذي يقدمه يوسف الحسيني، حيث طمئن "عطية" أهالى قرية الكوبانية بأسوان بأنهم سيتم تعويضهم بشكل كامل عن التلفيات والأضرار التي حدثت لهم، والمحافظة تملك 10 عمارات كإيواء عاجل لمثل هذه الكوارث، عبارة عن وحدة سكنية لكل أسرة "غرفتين وصالة".

وأضاف "عطية": أن الأماكن المتضررة هي في الأساس موصوفة لدى المحافظة من خلال تقارير رسمية بأنها "أماكن خطرة" وسبق التحذير من البقاء فيها وكان مخطط لهم من 10 سنوات تقريبا دفع تعويضات لترك هذه المنازل إلا أنهم رفضوا التعويضات المالية لأنهم متمسكين بالمكان لاعتبارات خاصة بهم مثل القرب من أماكن عملهم.

وأشار محافظ أسوان إلى أن الدولة لديها الإمكانية لتسكين كل من هو مضار من أهالي قرية الكوبانية وأن إسكان متضرري السيول سيكون مفروشا 100%.