محافظ أسوان: الأمور عادت لطبيعتها رغم هطول 8 ملايين متر مكعب أمطار فى 55 دقيقة

كتب محمد أبو عوض

قال اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، إن الطقس أصبح معتدلاً ونموذجي، وأحب أن أطمئن المواطنين والمشاهدين أن الأضواء تعمل بكفاءة ، والأفراح موجودة والأمور عادت لطبيعتها.

وأضاف محافظ أسوان في حوار له الإعلامي يوسف الحسيني، على برنامج التاسعة المذاعة على القناة الأولى،أن العواصف الترابية، والأمطار الغزيرة التي هطلت خلال 55 دقيقة، نزل فيها 8 مليون متر مكعب من الماء وهذه هى التقارير الإحصائية التي وصلت إلينا.

وأوضح عطية أن آخر سيول شهدتها محافظة أسوان كانت عام 2010، واستمرت لمدة 120 دقيقة وهبط منها ما يقرب من 5 مليون متر مكعب، وهناك فرق كبير جدا في حجم المياه من حيث الكم والوقت والظروف الصعبة التي مرت بها المحافظة بسبب كم المياه .