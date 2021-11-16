مجلس النواب يوافق على تشكيل لجنة عليا لإدارة أزمة الأوبئة

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وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم، الثلاثاء، برئاسة المستشار أحمد سعد الوكيل الأول للمجلس على المادة الثانية من مشروع قانون مواجهة الاوبئة والجوائح الصحية المقدم من الحكومة والتى تتضمن نشكيل لجنة عليا لإدارة أزمة الأوبئة والجوائح الصحية.

وتنص المادة على : "تشكل لجنة عليا تسمى "اللجنة العليا لإدارة أزمة الأوبئة والجوائح الصحية برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وعضوية الوزراء المختصين بشئون الصحة والسكان، والعدل، والدفاع، والداخلية، والتنمية المحلية، والسياحة، والمالية، والتموين والتجارة الداخلية، والتربية والتعليم والتعليم الفني، والتعليم العالى والبحث العلمي، والتضامن الاجتماعي، ورئيس هيئة الدواء المصرية، ورئيس الهيئة المصرية للشراءالموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية،ولرئيس اللجنة أن يضم من يراه إلى عضويتها، كما يكون للجنة حق الاستعانة بمن تراه من الخبراءوالمختصين، ويحدد رئيس مجلس الوزراء نظام عمل اللجنة".