اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 16 نوفمبر 2021 02:42 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

مجلس النواب يوافق على تشكيل لجنة عليا لإدارة أزمة الأوبئة

الثلاثاء، 16 نوفمبر 2021 01:37 م
مجلس النواب يوافق على تشكيل لجنة عليا لإدارة أزمة الأوبئة مجلس النواب
كتب كامل كامل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم، الثلاثاء، برئاسة المستشار أحمد سعد الوكيل الأول للمجلس على المادة الثانية من مشروع قانون مواجهة الاوبئة والجوائح الصحية المقدم من الحكومة والتى تتضمن نشكيل لجنة عليا لإدارة أزمة الأوبئة والجوائح الصحية.
 
وتنص المادة على : "تشكل لجنة عليا تسمى "اللجنة العليا لإدارة أزمة الأوبئة والجوائح الصحية برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وعضوية الوزراء المختصين بشئون الصحة والسكان، والعدل، والدفاع، والداخلية، والتنمية المحلية، والسياحة، والمالية، والتموين والتجارة الداخلية، والتربية والتعليم والتعليم الفني، والتعليم العالى والبحث العلمي، والتضامن الاجتماعي، ورئيس هيئة الدواء المصرية، ورئيس الهيئة المصرية للشراءالموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية،ولرئيس اللجنة أن يضم من يراه إلى عضويتها، كما يكون للجنة حق الاستعانة بمن تراه من الخبراءوالمختصين، ويحدد رئيس مجلس الوزراء نظام عمل اللجنة".
 

مجلس النواب

النواب 2021

برلمان 2021

رئيس الوزراء

الحكومة

الحالة الوبائية

كورونا

أخبار مصر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

الحساب الختامى لموازنة 2020/2021.. إجمالى الإيرادات 1.108 تريليون جنيه.. وزير المالية لمجلس النواب: 834 مليار حصيلة الضرائب.. 270.8 مليار متأخرات ضريبية.. وتطبيق الفاتورة الإلكترونية أبريل المقبل

الثلاثاء، 16 نوفمبر 2021 01:00 م

مجلس النواب يوافق مبدئيا على قانون مواجهة الأوبئة والجوائح الصحية

الثلاثاء، 16 نوفمبر 2021 12:47 م

اليوم.. قانون مواجهة الأوبئة والجوائح الصحية أمام مجلس النواب

الثلاثاء، 16 نوفمبر 2021 10:08 ص

اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب تناقش خطة الشركة القابضة للتأمين للفترة المقبلة

الثلاثاء، 16 نوفمبر 2021 01:00 ص



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة