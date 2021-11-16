"قطار المحاكمات" نظر قضايا سفاح الجيزة.. و12 متهما بخلية هشام عشماوى

كتب إيهاب المهندس

تشهد أروقة المحاكم بالقاهرة والجيزة، اليوم الثلاثاء، نظر العديد من القضايا الهامة ولعل أبرزها سماع مرافعة الدفاع فى محاكمة 12 متهما بقضية "خلية هشام عشماوى"، ونظر محاكمة سفاح الجيزة فى اتهامه قضية قتل زوجته.

محاكمة سفاح الجيزة بقضية قتل زوجته.

تنظر محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار أحمد على يونس، محاكمة قذافي فرج المعروف بسفاح الجيزة، وذلك على ذمة اتهامه بقتل زوجته فاطمة زكريا.

ومكث سفاح الجيزة في مستشفى الأمراض النفسية والعصبية لمدة شهرين، بعد ان استجابت المحكمة في الجلسة الماضية لطلب دفاع المتهم، بأنه يعاني من أمراض نفسية أو عصبية ويجب إيداعه في المستشفى.

محاكمة 12 متهما بقضية "خلية هشام عشماوى".

تستمع الدائرة الأولى إرهاب بمحكمة أمن الدولة طوارئ والمنعقدة بمجمع محاكم طره، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، لمرافعة الدفاع فى محاكمة 12 متهمًا فى القضية رقم 32 لسنة 2021 جنايات أمن الدولة طوارئ "الوراق"، والمقيدة برقم 9 لسنة 2021 كلى شمال الجيزة، وبرقم 385 لسنة 2020 جنايات أمن الدولة العليا، والمعروفة إعلاميا بـ"خلية هشام عشماوي".

وجاء فى أمر الإحالة أنه فى غضون عام 2013 حتى أبريل 2016 تولى المتهم الأول قيادة جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى، بأن تولى والمتهمين قيادة وإدارة خلية بجماعة تدعو لتكفير الحاكم وشرعية الخروج عليه وتغيير نظام الحكم بقوة والاعتداء على أفراد القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهم واستباحة دماء المسيحيين واستحلال أموالهم وممتلكاتهم ودور عباداتهم، واستهداف المنشآت العامة، وكان الإرهاب من الوسائل التى تستخدمها هذه الجماعة لتحقيق وتنفيذ اغراضها الإجرامية.