وأشارت المصادر المسئولة عن تشغيل المعبر إلى استمرار فتح وتشغيل المعبر اليوم لعبور الأشخاص العالقين والحالات الإنسانية من الجانبين، مع استمرار إدخال المساعدات ومواد ومعدات إعادة الإعمار إلى قطاع غزة .

وأكدت استمرار تواجد الأطقم الادارية والفنية؛ للتيسير على الأخوة الفلسطينيين، ولسرعة إنهاء إجراءات العبور وإدخال المساعدات ومواد إعادة الإعمار إلى قطاع غزة، كما أن الاستعدادات قائمة لاستقبال الحالات الإنسانية ولإدخال أية مساعدات إلى قطاع غزة في أي وقت.

يذكر أن المعبر يعمل - اعتبارا من يوم الأحد، الموافق 16 مايو الماضي - لاستقبال الجرحى والمصابين والحالات الإنسانية وإدخال المساعدات، علاوة على عبور العالقين من الجانبين، وهناك جاهزية لتشغيل المعبر في أي وقت طبقا لتطورات الأوضاع وبموافقة السلطات.

كما يعمل المعبر - بصفة استثنائية - للحالات الإنسانية في أي وقت ولإدخال المساعدات طوال أيام الأسبوع، بموافقة السلطات، ووفقا للحاجة.. بينما يجرى تعطيل العمل به بالنسبة لحركة العبور بين الجانبين أيام الجمع والعطلات الرسمية؛ طبقا لاتفاق المعابر المعمول به بين مصر والسلطة الفلسطينية.