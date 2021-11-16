ضبط شخص يدير مركز علاج بالحجامة والأعشاب منتحلا صفة طبيب فى بنى سويف

بنى سويف: هاني فتحي

تمكنت حملة من إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة ببني سويف، بالتعاون مع جهاز حماية المستهلك، اليوم الثلاثاء، من ضبط شخص يدير مركز علاج بالحجامة والأعشاب الطبية بقرية قمبش بمركز ببا للمرة الثانية بعد أن تم ضبطه فى المرة الأولي داخل مركز بقرية بهبشين بمركز ناصر بناء على توجيهات الدكتور محمد هانئ غنيم محافظ بني سويف، بضرورة تكثيف الرقابة والمتابعة على المنشآت الطبية الخاصة.

كان الدكتور محمد يوسف عبد الخالق وكيل وزارة الصحة ببنى سويف، قد كلف الدكتور أحمد بغدادي وكيل المديرية، باتخاذ الإجراءات ضد مدير مركز للعلاج بالحجامة والأعشاب الطبية بقرية قمبش بمركز ببا بعد أن تم ضبط نفس الشخص بمركز ناصر خلال الأيام الماضية.

وتوجه فريق من إدارة العلاج الحر بالتعاون مع جهاز حماية المستهلك إلى المركز، بقيادة الدكتور أحمد عبد العظيم طه، وأحمد دهشان مدير الفرع الاقليمي لجهاز حماية المستهلك ببنى سويف التابع لرئاسة مجلس الوزراء ويضم الفريق الدكتور مصطفي محمود عبد الحميد والدكتور شرين سعيد السنوسي، ومحمود فوزي وأحمد حسين من جهاز حماية المستهلك.

حيث تبين أن المركز غير مرخص كمنشأة طبية، وأن القائم على إدارته ليس طبيبا ولا يحمل مزاولة لمهنة الطب أو العلاج الطبيعي مما يعد انتحالا لصفة طبيب، وبالتفتيش تبين وجود أسره لعمل جراحات الحجامة وكاسات دم وشاش وقطن وابر ومشارط ونفايات خطره مما يشكل جريمة جسيمة بعمل جراحات من غير متخصص.

كما كشفت الحملة خلال تفقد المركز إعلان صاحبة بأنه طبيب لخداع المواطنين وطباعة شهادات وهمية باسم طبيب وتبين أنه لا يحمل أي صفه مزاولة طبية حيث يقوم بالتشخيص والعلاج بثلاث طرق جلسات حجامة، وسم النحل وعلاج بالأعشاب، وتبين عدم صلاحية المكان لتقديم خدمة عادية وليست طبية.

تم تحرير محضر رقم 22191 جنح ببا وتولت النيابة التحقيق.