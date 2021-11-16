صندوق التنمية الحضارية: 318 مليار جنيه لتطوير المناطق غير المخططة

كتب أيمن رمضان

قال المهندس خالد صديق رئيس صندوق التنمية الحضارية ، إن الرئيس السيسي وجه بالقضاء على المناطق غير الآمنة في عام 2016، وتابع"كافة مشروعات مصر شهدت مشروعات عملاقة للقضاء على العشوائيات".

وأشار رئيس الصندوق، إلى أن المناطق غير الآمنة تضم السكن غير الملائم والمنازل الخطرة على الحياة، والمنازل الخطرة على الصحة، فضلا عن الحيازة غير الآمنة.

وأضاف صديق خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج على مسؤوليتي على قناة صدى البلد، أنه تم التعامل 357 منطقة تضم 246 ألف وحدة غير آمنة بإجمالي 40 مليار جنيه عبر افتتاح عدد من مشروعات الإسكان، موضحا: أن المناطق غير الآمنة كانت منتشرة في ما يقرب من 25 محافظة.

وأكد صديق، أن المواطنون المنتقلون للمشروعات الجديدة بعد تطوير المناطق غير الآمنة، لا يدفعون سوى رسوم عداد المياه والكهرباء، والمصاريف الشهرية للصيانة فقط، مشيرا إلى أن قيمة الإنفاق على مشروعات وأرض الوحدات التي وفرت للقضاء على الوحدات غير الآمنة تصل إلى 63 مليار جنيه، لافتا إلى أن تكلفة رفع كفاء البنية الأساسية للمناطق غير المخططة تصل إلى 318 مليار جنيه.

وتابع،" 2030 القاهرة ستكون من أجمل مدن العالم، نحن نعمل ونضيف على من سبقونا"، لافتاً إلى أن عدد المواطنين المقيمين بمناطق غير مخططة يتجاوز 22 مليون مواطن، ومن المقرر تطوير المناطق المقيمين بها خلال الـ 9 سنوات المقبلة، موضحا أن عمليات تطوير القاهرة التاريخية مستمرة.