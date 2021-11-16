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رئيس الوزراء يترأس اجتماع اللجنة الوزارية للسياحة والآثار.. صور

الثلاثاء، 16 نوفمبر 2021 03:42 م
رئيس الوزراء يترأس اجتماع اللجنة الوزارية للسياحة والآثار.. صور الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء
كتبت هند مختار - تصوير سليمان العطيفى

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ترأس الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، اجتماع اللجنة الوزارية للسياحة والآثار، لمتابعة المشروعات والتطوير الذى يتم بالمناطق السياحية والأثرية.
 
كان الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، قد تفقد  اللمسات الأخيرة لأعمال ترميم وتطوير قصر محمد على باشا بشبرا، استعدادا للافتتاح.
 
وثمن الدكتور مصطفي مدبولي الجهود التي بذلت لترميم قصر محمد علي باشا، لاسيما أعمال الإضاءة التي تم تصميمها بحرفية لتبرز جمال وأصالة الأثر، وتتيح للزوار جولة سياحية مسائية فريدة من نوعها، مؤكدا أنه سيتم قريبا افتتاح القصر أمام الزوار والسائحين.
 
رئيس الوزراء يترأس اجتماع اللجنة الوزارية للسياحة والآثار (1)
 
رئيس الوزراء يترأس اجتماع اللجنة الوزارية للسياحة والآثار (2)
 
رئيس الوزراء يترأس اجتماع اللجنة الوزارية للسياحة والآثار (3)
 
رئيس الوزراء يترأس اجتماع اللجنة الوزارية للسياحة والآثار (4)
 
رئيس الوزراء يترأس اجتماع اللجنة الوزارية للسياحة والآثار (5)
 
رئيس الوزراء يترأس اجتماع اللجنة الوزارية للسياحة والآثار (6)
 

السياحة والاثار

مجلس الوزراء

مصطفى مدبولى

المتاحف

الاثار

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