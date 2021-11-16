تفحم 4 سيارات بعد اشتعال النيران فى معرض للسيارات بالدقهلية

الدقهلية - شريف الديب

شهدت مدينة السنبلاوين بمحافظة الدقهلية كارثة مروعة بعد اشتعال النيران فى معرض سيارات نتيجة تناثر كمية كبيرة من البنزين داخل المعرض أثناء تفريغ حمولة سيارة محملة بالبنزين داخل محطة بنزين.

تلقي اللواء مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من مدير مباحث المديرية، بورود بلاغ من شرطة النجدة إلى مأمور مركز السنبلاوين بنشوب حريق هائل بمعرض سيارات على طريق المعاهدة بجوار مزلقان السكة الحديد.

وعلى الفور انتقل ضباط مباحث المركز إلى مكان البلاغ وبالفحص تبين اشتعال النيران فى 4 سيارات داخل معرض للسيارات، وتم استدعاء سيارات الإطفاء، وحاول الأهالي السيطرة على الحريق قبل أن يمتد إلى محطة بنزين مجاورة وتتسبب فى كارثة كبيرة.

وبالفحص والتحري تبين أنه أثناء تفريغ حمولة سيارة تنك معبأة بالبنزين للمحطة، حدث بعض التسريب وقام أحد الأشخاص بإلقاء عقب سيجارة، فنسيت النيران على الأرض، وحاول السائق الهروب بالسيارة من المكان، وأثناء ذلك تطايرت كمية من البنزين على السيارات الموجودة فى المعرض كما ادي إلى وصول النيران لها واشتعالها بالكامل.

وجارى تحرير محضر بالواقعة، والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.