تعرف على نص الإحالة والتحقيقات مع شيخ اعتدى على طفلة أثناء تحفيظها القرآن

الدقهليه شريف الديب

بعد أن قرر المستشار علاء السعدنى المحامى العام الأول لنيابات جنوب الدقهلية ، إحالة المتهم لمحاكمة عاجلة أمام محكمة الجنايات بعد اعترافه بهتك عرض طفلة صغيرة عمر 11سنة، مستغلا سلطته عليها فى تحفيظ القرآن الكريم وترددها عليها لكونه رجل من رجال الدين والعلم بغية تربيتها وتعليمها إلا انة أصر على إتيان الفاحشة كرها عنها





وجاء فى قرار الإحالة للمتهم بأن

ترجع أحداث القضية إلى شهر أغسطس 2021 عندما تلقى الرائد حمدى الطنبولى رئيس مباحث مركز طلخا بلاغا من سارة ٠ م ٠ ع 27 سنة مقيمة منشأة البدوى مركز طلخا بمحافظة الدقهلية، ضد سليمان فايد سليمان محمد أمام وخطيب بأوقاف الدقهلية وأكدت أن ابنتها جنة أخبرتها، بأن الشيخ المتهم قد أمسكها وكان عاوز يبوسها بالعافية وهى هربت منه وانه منذ اسبوعين بعد الانتهاء من تحفيظ القرآن الكريم لها كان بيأخذها فى منزلة فى الدور العلوى، وكان بيقلعها وبيحط قضيبة فيها من الخلف مستغلا الأوقات التى لا تتواجد زوجتة فى المنزل.





وأكدت الأم فى التحقيقات ان ابنتها جنة كانت تتردد على منزل المتهم لتحفيظها القرأن منذ ثلاث سنوات، وانه تعدى على ابنتها مرتين داخل منزلة وفى غرفة نومه على سرير الزوجية، وداخل غرفة الحضانة بعد أن حصر عنها ملابسها وبنت عمها شاهدت ذلك مرة، وهو بيحاول جذبها داخل غرفة بمجمع التوحيد الاسلامى.



وذكرت الأم أن ابنتها اشتكت من الم بالخلف، وأنها اتهمت الشيخ بهتك عرض نجلتها بالقوة والتحرش بها جنسيا





وأشارت المجنى عليها الطفلة جنه ٠ ع ٠ م ٠ أ عمر 11 سنة طالبة بالصف السادس الابتدائي بمدرسة منشأة البدوى الجديدة انها تحفظ القرآن مع الشيخ من حوالى ٣ سنوات ، وكانت بروح له كل يوم ولقيتة السنة دى بيطلب منى حاجات غريبة ، وكنا لما بنخلص حفظ القرآن مع باقى الأولاد والبنات إللى بيكونوا حاضرين وبيمشى كلهم، وكان بيقول ليا استنى خليكى هنا وانا كنت بسمع الكلام لانى كنت بثق فيه وقال لية اطلعى على السلم سمعت الكلام وهو طلع ادامى ودخلت معة شقته وغرفة نومة، وهو كان ورايا فراح زقنى على السرير على بطنى وخلعنى البنطلون والملابس الداخليةن وبعد كده لقيته بيحط حاجه فيا من وره وكنت فى حالة صدمه و معرفش ايا إللى بيعمله، وكان بيقول ليا انا بحبك انا عاوزك ولما خلص قال ليا امشى ومتقوليش لحد، وخفت اقول لماما وكان لازم اروح عنده واتكرر نفس إللى حصل داخل حضانة التوحيد عشان كنت اغسل ايدى فيها، كنت بأكل فى الشارع فوجدت الشيخ سليمان وحاول يسحبنى جوه أوضة فيها ثلاجة وشكاير وحاجات تانية وانا مسكت في الباب بكل قوتى، قالى متخافيش انا هأخذ منك بوسة بس ولكن لما انا أمسكت فى الباب ابنه عمى شاهندا ٠ ح ٠ أ شافتنى وانا ماسكه في الباب من غير اكره ولونه ازرق وعلية رسومات





انا لما طلعت على السلم بتاع البيت عنده وجدت بابين جنب بعض للشقة بتاعتة راح مدخلنى فى الباب إللى كان قصادى إللى فى الوش ودخلت جوه الشقة كان فيه كنبة ركنه لونها تقريبا بيج أو بنى على أيدى الشمال وستارة واوضه النوم كانت فى وش الباب إللى دخلت منه ولقيت فيها دولاب على أيدى الشمال والتسريحة على أيدى اليمين والسرور جنب التسريحة راح شايلنى ورمانى على السرير بحيث أن بطنى على السرير وظهرى لية



وما هى الأفعال المادية التى قام بها المتهم تحديدا ؟



هو قلعنى البنطلون والملابس الداخلية وبقيت عريانه فى النصف التحتانى وقيادة بوضع حاجات فيا من ورا قضيبة وبيحط صوبعة وباسنى بعد كدا من شفايفي وقام بالامساك بأماكن حساسة من جسمى ولما خلص قال انا خلصت وكرر ده مرتين بنفس الطريقة وحاول فى المرة الثالثة فى الحضانة



واستغرق ذلك حوالى نصف ساعة وانا كنت مصدومة وكنت خايفة منه علشان مفيش حد معاه في البيت فلم احاول الاستغاثة علشان كده



وأكد تقرير الطبيب الشرعى بوجود تكرار استعمالها جنسيا لواطا بإيلاج بدبرها ، حيث يوجود إرتخاء بفتحة الشرج وانة لا يوجود ما يتنافى أو يتعارض مع حدوث الواقعة على نحو التصوير الوراد بمذكرة النيابة العامة



تحريات المباحث تؤكد صحة الواقعة





وأكدت تحريات المباحث صحة الواقعة وقيام المتهم بإيلاج عضوه الذكرى بدبرها أكثر من مرة بمسكنة أعلى مكتب تحفيظ القرآن الكريم وحدث ذلك داخل غرفة نومة خاصتةوقام بمحاولة تقبيلها وهتك عرضها داخل مجمع التوحيد داخل القرية وقيامه بهتك عرضها بالقوة كرها عنها بأن قام بحملها والقائها علي السرير والتعدى عليها مستغلا حداثة سنها وضعف بنيانها الجسدى واختارها دون غيرها من الأطفال لكونها يتيمة الأب ويسهل السيطرة عليها واستغل ثقة والدتها به لكونه من رجال الدين وانصياع الطفلة لةلحفظها اجزاء من القران الكريم على يديه









س ما هو قولك فيما جاء بأقوال الرائد حمدى الطنبولي رئيس مباحث مركز طلخا ؟



ج بصراحة انا عملتها فى اخر سنة 2019 مع البنت ولكن انا مش مسؤول عن الإصابات الموجودة في تقرير الطب الشرعي



ما هى تفصيلات اعترافك؟



ج إللى حصل أن فى اخر عام 2019 كنت مع البنت فى تحفيظ القرآن الكريم وهى كانت فوق لوحدها بتجيب مياة فأنا شفتها واقفة قصاد باب الأوضة الشيطان وزنى وهى فى الوضع دة اخذتها من ايديها و حطيتها على السرير وقلعتها البنطلون وحطيت بتاعى فى جسمها لكن مدخلتهوش فى دبرها وجبتهم برة بعيد عن جسمها خالص وبعد كدا هى مشيت والموضوع ده حصل بعد ما الطلبة مشيوا من الدرس الديني ودة إللى حصل بالظبط وقتها



متى وأين حدث ذلك ؟



ج الكلام دة حصل في آخر سنة 2019 فى بيتى الدور الأول العلوى بمنشيةالبدوى مركز طلخا



وما مناسبة تواجد المجنى عليها وتواجدك بالمكان والزمان سالف الذكر؟



ج انا كنت فى الدور الأرضي بدرس درس دينى وتحفيظ قران للطلبة والولاد مشيوا من الدرس ولما أنا طلعت شقتى لقيت البنت فوق فى الشقة كانت بتجيب



تقريبا من فوق ولما شوفتها جنب باب أوضة النوم اخذتها من ايديها و حطيتها على السرير وقلعتها البنطلون وحطيت بتاعى فيها من ورا لحد ما حسبت بالنشوة وجبتهم بس جبيتهم بعيد عنها وبعد كده هى مشيت وأنا في الأوضة زى ما أنا وده كل إللى حصل



س ما بادرة التقائك بالمجنى عليها ؟



ج انا اعرفها من ثلاث سنوات وكانت بتيجى عندى فى الدور الأرضي بتحفظ القرآن هى وبقيت الطلبة وكانت علاقتى بأمها كانت كويسة جدا و مكنش فيه خلافات وكانت بتحفظ ابنتها القرآن عندى ودة كل إللى حصل



س ما هى علاقتك بين المجنى عليها تحديد ا ؟



ج هى كانت بتحفظ القرآن الكريم عندى فقط



س ما سبب اختيارك تحديدا للمجنى عليها لارتكاب أفعال إجرامية؟



ج هى تواجدت قصادى بالصدفة وقدرا



س وما هى الحالة التى كنت عليها آنذاك؟



ج أنا كنت فى حالة مش كويسة بسبب أن فى حد كان مدينى قرص مقوى جنسى قبلها بيوم ولما شفت البنت فوق فى الأوضة الفكرة



جاتلى فى ساعتها وقلت محدش هيأخذ بالة و حطيتها على السرير وقلعتها البنطلون وحطيت بتاعى عليها من بره مدخلتهوش فى دبرها