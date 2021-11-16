تجديد حبس شخصين لقيامهما بالتنقيب على الآثار بالمنوفية

المنوفية - محمد فتحي

قررت نيابة مركز أشمون بمحافظة المنوفية، تحت إشراف المستشار على حسن المحامي العام لنيابات المنوفية، تجديد حبس مزارعين، وذلك لقيامهما بالحفر للتنقيب عن الآثار فى قرية شنشور على عمق 15 مترا تحت سطح الأرض، 15يوما على ذمة التحقيقات.

وتمكنت مباحث مركز أشمون بمحافظة المنوفية، من إلقاء القبض على مزارعين وذلك لقيامهما بالحفر للتنقيب عن الآثار في قرية شنشور على عمق 15 متر تحت سطح الأرض، تم تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

كان اللواء سالم الدميني مدير أمن المنوفية، قد تلقي إخطارا من العميد مصطفي النشال مأمور مركز شرطة أشمون، يفيد بالقبض على مزارعين قاما بالحفر أسفل أحد المنازل بعمق 15 متر للتنقيب عن الآثار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإبلاغ النيابة العامة التي تباشر التحقيق في الواقعة.

وتعود تفاصيل الواقعة، إلى تلقي قسم شرطة أشمون، معلومة من أحد المواطنين تفيد بقيام اثنين من المزارعين بالتنقيب عن الآثار داخل منزل بقرية شنشور، وجري التحري حول الواقعة، والحصول على إذن النيابة، وتم القبض علي المتهمين وبحوزتهما أدوات للحفر، وتبين أنهما قاما بحفر حفرة بعمق 15 متر داخل منزل.