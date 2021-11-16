النيابة تطلب تحريات حول انفجار ماسورة غاز فى عقار ببولاق وتشكل لجنة للفحص

كتب أحمد الجعفرى

طلبت النيابة العامة بجنوب الجيزة، تحريات الأجهزة الأمنية حول انفجار ماسورة غاز مما أسفر عن حدوث انهيار جزئي بعقار في بولاق الدكرور، صباح اليوم الثلاثاء، للوقوف على ظروف وملابسات الواقعة، وأمرت النيابة بتشكيل لجنة هندسية لفحص أثار الحادث، وتحديد حجم الخسائر، لاتخاذ اللازم بشأن العقار المتضرر.

واستمع رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، لأقوال سكان عقار بولاق الدكرور، الذي تعرض لانهيار جزئي صباح اليوم الثلاثاء، نتيجة انفجار ماسورة غاز، والذي أسفر عن إصابة شخصين، لكشف ملابسات الحادث، بالإضافة إلى الاستماع لأقوال المصابين فور تحسن حالتهما الصحية.

وأجرى رجال المباحث معاينة للعقار، لإعداد تقرير بحجم التصدع والانهيار الذي لحق به، وتحديد حجم الخسائر والتلفيات، بالإضافة إلى معاينة العقارات المجاورة لبيان مدى تضررها، تمهيدا لتشكيل لجنة من المختصين لإجراء معاينة.

وتسبب انهيار حوائط وجدران عقار بمنطقة فيصل في بولاق الدكرور صباح اليوم، نتيجة انفجار ماسورة غاز، إلى حدوث تلفيات بـ 3 سيارات ملاكي مركونة بجوار العقار، حيث سقطت أجزاء من الحوائط عليها، مما أسفر عن حدوث تلفيات بها، ويجري رجال المباحث ومسئولي محافظة الجيزة معاينة للعقار، لحصر الخسائر والتلفيات التي لحقت به، وبالعقارات المجاورة، والسيارات المركونة بالشارع.

وأدى انفجار ماسورة غاز إلى حدوث تصدع وسقوط جدران وحوائط بأحد العقارات بمنطقة فيصل في بولاق الدكرور في الجيزة صباح اليوم الثلاثاء، وانتقل رجال الحماية المدنية ومسئولو الحى إلى مكان البلاغ، وأسفر الحادث كما ذكر شهود عيان عن إصابة شخصين تم نقلهما للمستشفى.

تلقت غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد انفجار ماسورة غاز مما أدى إلى انهيار جدران وحوائط عقار في بولاق الدكرور.

انتقل رجال الحماية المدنية بالجيزة، ومسئولو الحي إلى محل الواقعة، وتبين أن تسرب غاز أدى إلى انفجار ماسورة الغاز، مما تسبب في تصدع جدران وحوائط العقار وسقوط جزء منها.

وذكر شهود عيان أن الحادث أسفر عن إصابة شخصين، وتم نقلهما إلى المستشفى، وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، ومعاينة المكان، لكشف كافة الملابسات.