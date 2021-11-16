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النيابة الإدارية تحيل مدير عام إدارة الشهداء التعليمية للمحاكمة التأديبية لسبه وزير المالية

الثلاثاء، 16 نوفمبر 2021 09:25 م
النيابة الإدارية تحيل مدير عام إدارة الشهداء التعليمية للمحاكمة التأديبية لسبه وزير المالية النيابة الإدارية_أرشيفية
كتب عبد الله محمود

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أمرت النيابة الإدارية، إحالة مدير عام إدارة الشهداء التعليمية بمحافظة المنوفية، للمحاكمة التأديبية العاجلة، لخروجه على مقتضى الواجب الوظيفي، وقيامه بسب محمد معيط وزير المالية والتلفظ بألفاظ غير لائقة في حقه.
 
وكشف تقرير الاتهام في القضية رقم 138 لسنة 64 قضائية عليا، أن مدير عام إدارة الشهداء التعليمية بمحافظة المنوفية، خرج على مقتضى الواجب الوظيفي، وسلك مسلكًا لا يتفق والإحترام الواجب للوظيفة العامة، ولم يلتزم بأحكام قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، والقرارات والتعليمات المنظمة له.
 
وكشفت تحقيقات النيابة الإدارية بشبين الكوم "القسم الأول"، أن المحال تلفظ بألفاظ غير لائقة بمقر مكتبه بإدارة الشهداء التعليمية في حق المدير المالى بمحافظة المنوفية، وسبه أيضا وزير المالية بقوله "يلعن أبو المديرية المالية ومحمد معيط نفسه وزير المالية.
 
وأنتهت التحقيقات إلى إحالة المخالف للمحكمة التأديبية، وطلبت النيابة الإدارية من رئيس المحكمة، تحديد أقرب جلسة لنظر القضية ومحاكمة المحال تأديبيًا طبقًا لنصوص المواد 57 و 58 و 60 و 61 و62 من قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، والمادة 14 من القانون رقم 117 لسنة 1958 بإعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية، والمعدل بالقانون 171 لسنة 1981، و12 لسنة 1989، وبالمادتين 15 أولًا و 19/1 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 والمعدل بالقانون 136 لسنة 1984 .

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