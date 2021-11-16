المشدد 5 سنوات لـ3 متهمين بحرق محل ملك هيئة الأوقاف لسرقته بباب الشعرية

كتب عبد الله محمود

قضت محكمة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة فى العباسية، بالسجن المشدد 5 سنوات لـ3 عاطلين، بتهمة حرق محل هيئة الأوقاف المصرية، بقصد سرقته فى منطقة باب الشعرية، لتحقيق أرباح غير مشروعة.

كانت تحقيقات النيابة العامة قد كشفت أن المتهمين، اتفقوا فيما بينهم على سرقة حانوت ملك هيئة الأوقاف المصرية، حيث قاموا بالتسلل إلى داخل الحانوت وأشعلوا النيران به، واستولوا على مبلغ مالي، وفروا هاربين.

وبتكثيف التحريات وجمع المعلومات اللازمة، تم التوصل إلى هوية الحناة، وبإعداد الأكمنة تمكن ضباط مباحث قسم شرطة باب الشعرية من ضبط المتهمين.

وبمواجهتهم أقروا بارتكابهم الواقعة، فتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة، التى أمرت بإحالتهم إلى محكمة الجنايات عقب انتهاء التحقيقات معهم، والتى قضت عليهم بالسجن المشدد 5 سنوات.