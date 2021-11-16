السجن المشدد 6 سنوات لعامل بتهمة ترويج الهيروين فى باب الشعرية

كتب عبد الله محمود

قضت محكمة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة في العباسية، على عامل بالسجن المشدد لمدة 6 سنوات، بتهمة حيازة كمية كبيرة من مخدر الهيروين بقصد توزيعها على عملائه، لتحقيق أرباح غير مشروعة، متخذا من دائرة قسم باب الشعرية مكانا لمزاولة نشاطه الإجرامى.

وكشف أمر الإحالة الصادر ضد المتهم، أنه حاز كمية كبيرة من مخدر الهيروين، لتوزيعها على عملائه، متخذا من دائرة قسم باب الشعرية وكرا له لمزاولة نشاطه الإجرامى، حيث تم ضبطه أثناء ترويجه المواد المخدرة في الشارع أمام المارة، بقصد جمع مبالغ مالية غير مشروعة.

البداية كانت بورود معلومات لضباط مباحث قسم شرطة باب الشعرية، تفيد بقيام عامل بترويج مخدر الهيروين على عملائه، متخذا من أحد الشوارع في المنطقة وكرا له لمزاولة نشاطه الآثم، وبعمل التحريات اللازمة، تم التأكد من صحة المعلومات الواردة، فتم استصدار إذن مسبق من النيابة العامة لضبط المتهم متلبسا.

وبإعداد الأكمنة اللازمة، تمكن ضباط مباحث قسم شرطة باب الشعرية، وبصحبتهم قوة أمنية من ضبط المتهم أثناء تواجده في دائرة القسم، حيث عثر بحوزته على كمية كبيرة من مخدر الهيروين، أثناء توزيعها على عملائه، متخذا من المنطقة مكانا للاتجار بالمخدرات، لتحقيق مكاسب مالية غير مشروعة.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة، التي أمرت بإحالته إلى محكمة الجنايات عقب انتهاء التحقيقات معه، والتي قضت عليه بالسجن المشدد 6 سنوات.