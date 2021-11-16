السجن المشدد 15 سنة لصياد اختطف طفلا واعتدى عليه فى بورسعيد

بورسعيد - محمد عزام

قضت محكمة جنايات بورسعيد، برئاسة المستشار جاد محمد حلمي، رئيس المحكمة، وعضوية كل من: المستشار السيد عبد العزيز محمود، والمستشار عماد ابو الحسن عبداللاه، والمستشار محمد عبد الرؤوف قبطان، الرؤساء بالمحكمة، وسكرتارية: اسماعيل عوكل وطارق عكاشة، بمعاقبة صياد بالسجن المشدد 15 عامًا لاتهامه باختطاف طفل والاعتداء عليه.

ووجهت النيابة العامة للمتهم "ع.م.م.ا" 19 عامًا، ويعمل صياد، تهمة اختطاف المجنى عليه الطفل "ا.م.م.ا" فى الأول من مايو عام 2020 والاعتداء عليه.

وأقر المتهم بارتكابه الواقعة عند استجوابه فى القضية رقم 2260 لسنة 2020 جنايات الضواحي، والمقيدة برقم 412 لسنة 2020 حصر تحقيق، وتضمنت أدلة الثبوت أيضًا تحريات مباحث قسم شرطة الضواحي، وتقرير مصلحة الطب الشرعي، وتقرير مستشفى بورسعيد العام "السلام بورسعيد".