الرى: التغيرات المناخية أصبحت أكثر تطرفًا.. ومستعدون لموسم سقوط الأمطار

كتب أيمن رمضان

علق المهندس محمد غانم، المتحدث باسم وزارة الرى، على حالة الطقس السيئ التي ضربت محافظة أسوان، قائلاً: "ظاهرة التغيرات المناخية أصبحت أكثر تطرفاً، حيث بتنا نجد أن هناك كميات أمطار كثيرة تتساقط في وقت قصير"، موضحاً أن شدة السيول تغيرت خلال الفترة الراهنة نتيجة تغير المناخ.



وأضاف "غانم"، خلال اتصال هاتفى ببرنامج "مساء دى أم سى"، الذى يقدمه الإعلامى رامى رضوان، عبر قناة "dmc"، أن مركز التنبؤ بالفيضان التابع للوزارة يصدر بيانا قبل حدوث الأمطار بـ3 أيام، وتابع: "متوقع سقوط أمطار خفيفة على السواحل الشمالية ومحافظات الوجه البحرى، وقد تصل هذه الأمطار إلى شمال سيناء والقاهرة، ويوم الخميس متوقع سقوط أمطار خفيفة على أجزاء متفرقة من الوجه البحرى".



ولفت "غانم"، إلى أن أجهزة الدولة المعنية مستعدة على أكمل وجه لسقوط الأمطار، مضيفا: "خفضنا مناسيب الترع والمصارف في الوجه البحرى استعداداً لموسم سقوط الأمطار".