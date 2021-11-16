اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 16 نوفمبر 2021 08:30 م
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

الداخلية تضبط كمية من الحشيش بقيمة 1.3 مليون جنيه فى مطروح

الثلاثاء، 16 نوفمبر 2021 04:16 م
الداخلية تضبط كمية من الحشيش بقيمة 1.3 مليون جنيه فى مطروح قوة أمنية- أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى – الأمن العام)، وبالاشتراك مع مديرية أمن مطروح نشاط اثنين من العناصر الإجرامية "لأحدهما معلومات جنائية" ومقيمان بمحافظة مطروح، يقومان بإعداد وتجهيز مكبس لإعادة خلط وتدوير مخدر الحشيش لمضاعفة كمياته والإتجار به بكميات كبيرة، وترويجه على نطاق واسع لعملائهما بمحافظات الجمهورية.
 
عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وضبطهما حال استقلالهما سيارة بدائرة قسم شرطة سيدى برانى، وبحوزتهما (عدد 35 طربة لمخدر الحشيش وزنت 8 كيلو جرام - عدد من الطلقات النارية - مبلغ مالى- هاتف محمول).
 
وباستكمال تفتيش مسكنهما، تم ضبط (كمية لمخدر الحشيش معدة للكبس وزنت 5 كيلو جرام - كمية لمسحوق أبيض اللون "أقراص مخدرة مطحونة" وزنت 4 كيلو جرامات- كمية من الزيوت الكيماوية والخامات التى تستخدم فى عملية التصنيع - أدوات ومعدات التصنيع).
 
وبمواجهتهما بالمضبوطات أيدا ماجاء بالتحريات، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالى (1,300,000) جنيه فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
 

مخدرات

حوادث

الاتجار في المخدرات

الداخلية

تجارة المخدرات

القبض على تجار مخدرات

مكافحة المخدرات

الأمن العام

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة