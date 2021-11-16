الداخلية تضبط كمية من الحشيش بقيمة 1.3 مليون جنيه فى مطروح

كتب محمود عبد الراضي

تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى – الأمن العام)، وبالاشتراك مع مديرية أمن مطروح نشاط اثنين من العناصر الإجرامية "لأحدهما معلومات جنائية" ومقيمان بمحافظة مطروح، يقومان بإعداد وتجهيز مكبس لإعادة خلط وتدوير مخدر الحشيش لمضاعفة كمياته والإتجار به بكميات كبيرة، وترويجه على نطاق واسع لعملائهما بمحافظات الجمهورية.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وضبطهما حال استقلالهما سيارة بدائرة قسم شرطة سيدى برانى، وبحوزتهما (عدد 35 طربة لمخدر الحشيش وزنت 8 كيلو جرام - عدد من الطلقات النارية - مبلغ مالى- هاتف محمول).

وباستكمال تفتيش مسكنهما، تم ضبط (كمية لمخدر الحشيش معدة للكبس وزنت 5 كيلو جرام - كمية لمسحوق أبيض اللون "أقراص مخدرة مطحونة" وزنت 4 كيلو جرامات- كمية من الزيوت الكيماوية والخامات التى تستخدم فى عملية التصنيع - أدوات ومعدات التصنيع).

وبمواجهتهما بالمضبوطات أيدا ماجاء بالتحريات، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالى (1,300,000) جنيه فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.