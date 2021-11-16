الداخلية: إصابة شخصين وتلفيات بـ13 سيارة فى انهيار عقار بولاق الدكرور

كتب محمود عبد الراضي

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، بلاغاً بحدوث تسرب غاز داخل أحد العقارات "بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور" وانهيار جزئى لحوائط شقتين ووجود مصابين وتلفيات بأحد العقارات.

على الفور انتقلت قوات الحماية المدنية إلى محل البلاغ وتم فرض كردون أمنى مُحكم بالمكان عقب إتخاذ التدابير الأمنية اللازمة، وبالفحص تبين انهيار جزئى لحائط بإحدى الشقق بالطابق الأرضى ومطل على أرض فضاء مستغلة كجراج خاص للسيارات، وأسفر ذلك عن حدوث تلفيات بـ (13) سيارة، وإصابة (2) من قاطنى العقار، وتم نقلهما للمستشفى لإسعافهما.

تنسيقاً والجهات المختصة، تم غلق مصدر الغاز والكهرباء عن العقار، وإخلاء العقار محل البلاغ والعقار الملاصق له، واتخاذ الإجراءات القانونية .